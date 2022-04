VfB-Star verrät: Beim BVB hat es "einfach nicht geklappt"

IMAGO/Alexander Keppler

Atakan Karazor (r.) spielte einst für den BVB

In den vergangenen Wochen hat sich Atakan Karazor beim VfB Stuttgart einen Stammplatz erarbeitet. Am Freitag will der defensive Mittelfeldspieler mit seinen Teamkollegen den jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen und Borussia Dortmund ärgern (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker). An den BVB hat der gebürtige Essener besondere Erinnerungen.

Mit Stabilisator Atakan Karazor in der Startelf ging es für den Abstiegskandidaten VfB Stuttgart in der Bundesliga zuletzt bergauf. Acht Punkte aus vier Spielen haben die Schwaben aus der roten Zone befördert, der Glaube an den Klassenerhalt ist zurück.

Einen weiteren Schritt Richtung Ligaverbleib könnten Karazor und Co. am Freitagabend im Heimspiel gegen Borussia Dortmund machen. Für den 25-Jährigen ist es ein Wiedersehen mit seinem früheren Arbeitgeber, von 2015 bis 2017 kickte er für die zweite Mannschaft der Westfalen.

Dass es damals nicht für eine Bewährungschance im Profi-Team reichte, hängt ihm nach eigener Aussage nicht nach.

"Dortmund hatte zu der Zeit eine überragende Mannschaft. Ich hoffte zwar, es zu den Profis zu schaffen. Aber es hat einfach nicht geklappt. Nachtragend bin ich nicht. Im Gegenteil: ich bin bis heute dankbar, was ich beim BVB gelernt habe. Daher ist die Partie am Freitag auch eine ganz besondere für mich", verriet der Deutsch-Türke im "Bild"-Interview.

Karazor will erst im Sommer mit dem VfB Stuttgart sprechen

Wie lange Karazor noch für den VfB auflaufen wird, ist derweil unklar. Das aktuelle Arbeitspapier des Sechsers läuft Ende Juni 2023 aus, Gespräche über eine Verlängerung wurden auf den Sommer verschoben.

"Ich will mich voll auf das Sportliche fokussieren, Vertragsgespräche würden mich vielleicht ablenken", erklärte Karazor und ergänzte: "Natürlich spielt auch eine Rolle, ob wir in der Liga bleiben. Fakt ist: Ich fühle mich sehr wohl in Stuttgart."