BVB-Pechvogel Reyna mit emotionalem Statement

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Giovanni Reyna (2.v.r.) musste gegen den VfB Stuttgart erneut frühzeitig vom Feld

Giovanni Reyna konnte seine Tränen nicht zurückhalten, als er am Freitagabend bereits vorzeitig nach nur sechs Minuten ausgewechselt wurde. Rund um den 2:0-Auswärtssieg des BVB beim VfB Stuttgart war das anhaltende Verletzungspech des Youngsters eines der bestimmenden Gesprächsthemen.

Riesengroß war die Anteilnahme rund um die Spieler und Anhänger von Borussia Dortmund an der erneuten Muskelverletzung Reynas. Schon zum dritten Mal in der laufenden Saison zog sich der US-Amerikaner eine derartige Verletzung zu, die Spielzeit ist für ihn damit vorzeitig beendet.

Reyna hatte erst kurz zuvor im März seine Rückkehr in den BVB-Kader gefeiert, nachdem er bereits monatelang in der Hinrunde sowie wochenlang im Frühjahr ausgefallen war.

Der BVB postete in den sozialen Medien am Sonntag eine Collage mit Genesungswünschen und Grüßen in Richtung seines Pechvogels, der in der laufenden Saison gerade mal auf zehn Bundesliga-Einsätze für die Schwarz-Gelben gekommen war.

Reyna selbst teilte diesen BVB-Post in seiner Instagram-Story mit dem knappen Kommentar: "Family!"

Der 19-Jährige sorgte danach noch mit einem weiteren emotionalen Instagram-Post für Mitgefühl unter den BVB-Fans.

"Es ist schwierig in Worte zu fassen, wie ich mich gerade fühle", gab der Offensivspieler unumwunden zu.

Gleichzeitig bedankte sich Reyna für die erfahrene Unterstützung und versprach seinen Teamkollegen und Anhängern: "Ich komme wieder, besser denn je!"

BVB-Kollegen senden Genesungswünsche an Reyna

Zahlreiche BVB-Profis und ehemalige Mitspieler des Teenagers kommentierten das entsprechende Bild bei Instagram mit weiteren Genesungswünschen und Herz-Emojis.

So wünschten ihm unter anderem Julian Brandt, Jude Bellingham, Marius Wolf, Reinier, Axel Witsel, Mateu Morey oder Ömer Toprak auf diesem Wege eine gute und schnelle Genesung.

In der laufenden Saison wird Gio Reyna allerdings nicht mehr im Trikot des BVB zu sehen sein. Wie der Klub bereits am Wochenende bestätigte, bedeutete die erneute Muskelverletzung das Saisonaus für den in England geborenen US-Youngster.