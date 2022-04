Mehrere Köln-Neuzugänge schon perfekt?

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Wie geht es für Salih Özcan und Anthony Modeste (r.) beim 1. FC Köln weiter?

Auf Rang acht liegend ist schon jetzt klar: Der 1. FC Köln wird mit dem Kampf um den Klassenerhalt in der Saison 2021/22 nichts am Hut haben. Im Gegenteil: Am Geißbockheim schielt man sogar noch auf die europäische Bühne. Eine Herausforderung vor allem für den unlängst eingetroffenen Sport-Geschäftsführer Christian Keller, der den Klub für alle Eventualitäten wappnen muss.

Die Planungen hat Keller, der sein Amt beim 1. FC Köln erst Anfang April angetreten hat, ohne Umschweife aufgenommen. Das berichtet der "Geissblog". Demnach laufen die Gespräche mit dem Personal auf dem Rasen bereits auf Hochtouren - und das scheint auch notwendig zu sein.

Zahlreiche Profis der Kölner stehen nur noch bis zum Sommer 2023 unter Vertrag, einige sogar nur noch wenige Monate.

Unter anderem soll Keller derzeit mit Salih Özcan (Vertrag bis 2023) und Leihgabe Luca Kilian (bis zum Sommer vom 1. FSV Mainz 05 geliehen) über die Zukunft diskutieren. Özcan soll dem Bericht zufolge "zeitnah" eine neue Offerte erhalten, bei Kilian muss entschieden werden, ob man die Kaufoption in Höhe von kolportierten zwei Millionen Euro zieht.

Modeste muss beim 1. FC Köln wohl Abstriche machen

Um das Duo zu halten, soll man am Geißbockheim allerdings auch größere Investitionen nicht scheuen, da man davon ausgeht, dass man mit dem 24-jährigen Özcan und dem 22-jährigen Kilian später noch einmal Kasse machen kann. Die "Sport Bild" knüpft gerade den Verbleib von Özcan allerdings auch daran, ob der Effzeh den Sprung nach Europa schafft. In diesem Fall, heißt es, werde das Eigengewächs die Domstadt "kaum verlassen".

Eine Teilnahme an der Europa League oder Conference League dürfte auch großen Einfluss auf die Zukunft von Top-Torjäger Anthony Modeste (Vertrag bis 2023) haben. Der Altstar drängt laut "Sport Bild" auf eine Entscheidung. Laut "Geissblog" darf sich der Routinier aber keine Hoffnung darauf machen, dass sein üppiges Gehalt aufrechterhalten wird.

Das Portal berichtet außerdem, dass einige Neuzugänge bereits "perfekt" gemacht wurden. Um wen es sich handelt, bleibt offen, man soll aber auf immerhin fünf Positionen suchen.