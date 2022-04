Nächster Stammspieler des BVB verpasst Wolfsburg-Duell

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Dem BVB gehen einmal mehr die Alternativen aus

Das Verletzungspech bleibt in dieser Saison ein treuer Begleiter von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Während der BVB unlängst kommunizierte, dass Giovanni Reyna und Mats Hummels in den verbleibenden fünf Spielen nicht mehr auflaufen können, droht gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr) der nächste Ausfall.

Mahmoud Dahoud wird nach Angaben von "Ruhr Nachrichten" nicht rechtzeitig für die Partie gegen den Tabellen-13. fit.

Der Mittelfeldspieler, der sich in dieser Saison unter Cheftrainer Marco Rose einen festen Platz in der Zentrale erkämpft hatte, musste am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart vorzeitig ausgewechselt werden. In einem Zweikampf zog sich der 26-Jährige eine Schulterverletzung zu. Nach nur 36 Minuten machte er Platz für Axel Witsel.

Ein Einsatz gegen die Wölfe kommt der Regionalzeitung zufolge zu früh, in den kommenden Tagen stehen zunächst weitere Untersuchungen an. Laut "Sport1" könnte Dahoud auch im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern am 23. April (18:30 Uhr) fehlen. Nicht ausgeschlossen sei, dass der Mittelfeldspieler an der Schulter operiert werden muss. In dem Fall droht auch dem Ex-Gladbacher das Saisonaus.

Wie lange fehlt Donyell Malen dem BVB?

Jenes Schicksal ereilte zuletzt Giovanni Reyna und Mats Hummels. Der Innenverteidiger hatte sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und wird mehrere Wochen nicht trainieren können. In Stuttgart wurde er zur Halbzeit ausgewechselt. Der junge US-Amerikaner zog sich im Ländle eine ähnliche Verletzung zu, die ihn in dieser Saison schon rund fünf Monate außer Gefecht gesetzt hatten.

Unterdessen ist unklar, wie lange Borussia Dortmund auf die Dienste des niederländischen Nationalspielers Donyell Malen verzichten muss. Der Angreifer laboriert an einer Sehnenverletzung. Für die Partie gegen den VfB Stuttgart stand er nicht im Kader der Borussia.