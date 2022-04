Salihamidzic-Sohn veröffentlicht Hass-Nachrichten

Sven Leifer via www.imago-images.de

Nick Salihamidzic spielt für den Nachwuchs des FC Bayern

Mit 19 Jahren hat Nick Salihamidzic 2022 erste Schritte im U23-Team des FC Bayern in der Regionalliga gemacht. Deutlich bekannter ist aber sein Vater Hasan, der beim deutschen Rekordmeister als Sport-Vorstand die Zügel in der Hand hält. Für seinen Spross nicht immer eine angenehme Situation.

Am Dienstagabend erlitt das Selbstverständnis des FC Bayern München einen herben Dämpfer: Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League trennte man sich gegen Außenseiter FC Villarreal lediglich 1:1 und schied infolge einer 0:1-Pleite in Spanien völlig überraschend aus. Ein Umstand, der auch bei den Fans der Bayern Spuren hinterlassen hat. Das bekam auch Nick Salihamidzic zu spüren.

Auf Instagram veröffentlichte der Sohn des Münchner Sportchefs Nachrichten, die ihm erzürnte "Fans" nach dem Ausscheiden zukommen ließen. Die Wortwahl findet dabei meist deutlich unter der Gürtellinie statt.

"Dein Vater hat seinen Job verfehlt und sollte Bayern verlassen", gehört noch zu den höflicheren Ratschlägen. Aber auch "Sag dem Clown, den sie beim FC Bayern Brazzo nennen, er soll Bayern verlassen", "Sag deinem Vater, er soll sich verpissen", Fi** dich und deinen hirnlosen Vater" oder "Dein Vater ist ein Hund. Ihr seid alle Hunde", gehören zu den vollkommen inakzeptablen Ausfällen, die dem Youngster zugesandt wurden.

Diese Nachrichten veröffentlichte Nick Salihamidzic auf seinem Instagram-Account "nicksalihamidzic"

Nick Salihamidzic bezieht hingegen verhältnismäßig sachlich Stellung, in dem er das Verhalten anprangert. "Verrückt, wie schnell ihr 'Fans' eure Meinung wechselt. Verrückt, wie es jedes Mal, wenn Dinge gut laufen, nie mein Vater war, aber jedes Mal, wenn es schiefgeht, ihr alles was er macht, ins Lächerliche zieht und beginnt, meine Familie mit Nachrichten zu terrorisieren. Ein guter Job wäre es, auch in 'schlechten Zeiten' zu Eurem Klub zu stehen, unfassbar", kontert das Abwehr-Talent in seiner Instagram-Story.