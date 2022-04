Lautern siegt im Südwest-Gipfel auf dem Betzenberg

IMAGO/wolfstone-photo

Lautern jubelt im Derby

Dem 1. FC Magdeburg fehlt nur noch ein winziger Schritt zur Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga: Der Drittliga-Tabellenführer gewann am Sonntag ein wildes Spiel beim Abstiegskandidaten SC Verl in Paderborn mit 5:4 (2:1) und hat jetzt 69 Punkte auf dem Konto. Tatsuya Ito (88.) erzielte das Siegtor für die Gäste.

Im zweiten Sonntagsspiel gewann der 1. FC Kaiserslautern im Derby gegen den 1. FC Saarbrücken vor 46.895 Fans auf dem Betzenberg 3:1 (1:0), obwohl die Roten Teufel ab der 45. Minute nach der Roten Karte für Abwehrspieler Kevin Kraus wegen groben Foulspiels in Unterzahl spielen mussten.

Daniel Hanslik (17.) hatte das Führungstor für die Pfälzer erzielt, nach Terrence Boyd einen Foulelfmeter verschoss. Tobias Jänicke (48.) glich aus. Terrence Boyd (57.) und Kenny Redondo (65.) ließen die FCK-Fans jedoch jubeln und verwandelten den Betze in ein Tollhaus.

Der Rückstand der Lauterer auf Rang zwei auf den FCM beträgt damit sechs Punkte. Der Tabellendritte Eintracht Braunschweig (1:0 gegen die Würzburger Kickers) liegt acht Zähler hinter dem Spitzenreiter zurück.

VfL Osnabrück bleibt dran

Letztmals spielten die Sachen-Anhaltiner 2018/19 in der 2. Liga. Der FCM trat nach dem Tod seines ehemaligen Torjägers Joachim Streich am Samstag mit Trauerflor an, vor dem Spiel gab es eine Gedenkminute.

Cyrill Akono (6.) brachte den Tabellen-17. aus Verl in Führung, doch Jan-Luca Schuler (18.) und Tobias Müller (32.) sorgten für die Wende im Spiel. In der zweiten Hälfte ging es hin und her. Amara Conde (51.) sorgte zunächst für das 3:1 der Gäste, doch Ron Berlinski (56.) und Lukas Petkov (58.) glichen für Verl aus. Raphael Obermair (61.) erzielte das 4:3 des FCM, Berlinski (64.) traf zum 4:4-Ausgleich für die Gastgeber. Doch dann sorgte Ito für die Entscheidung.

Im Verfolgerduell gewann am Samstag der VfL Osnabrück mit 3:2 (2:1) bei 1860 München, wobei die Löwen Moral bewiesen und zwischenzeitlich ein 0:2 ausgleichen konnten. Im Abstiegskampf unterlag Aufsteiger Viktoria Berlin mit 0:1 (0:0) gegen den MSV Duisburg.