Darum ist das Bayern-Duell für den BVB "sehr wichtig"

Am 23. April steigt das Kracher-Duell zwischen dem FC Bayern und dem BVB

Sportlich wird der Kracher beim FC Bayern am kommenden Samstag wohl keine große Relevanz mehr für Borussia Dortmund haben. Obwohl der Titelkampf abgehakt scheint, sollte der BVB im Duell mit dem Rekordmeister alles geben, rät Guido Buchwald.

"Das Spiel in München ist sehr wichtig für Dortmund, dass sie dort bestehen. Die Vizemeisterschaft haben sie quasi sicher, aber trotzdem - auch im Hinblick auf die kommende Saison, wenn sie wieder angreifen wollen", sagte der Weltmeister von 1990 im "Doppelpass" von "Sport1".

Aktuell trennen Verfolger BVB und Spitzenreiter FC Bayern zwar "nur" sechs Punkte in der Tabelle. Die Münchner haben jedoch noch die Partie des aktuell laufenden 30. Spieltags bei Arminia Bielefeld am Sonntag (15:30 Uhr) in der Hinterhand.

Da alles andere als ein deutlicher Sieg auf der Alm eine faustdicke Überraschung wäre, können sich die Borussen voraussichtlich selbst dann keine Hoffnungen mehr auf ein enges Meisterrennen machen, wenn sie in der Allianz Arena gewinnen.

Zudem spricht die Statistik klar gegen den BVB: In den letzten Jahren kassierten die Schwarz-Gelben in München regelmäßig deutliche Niederlagen.

"Enttäuschende Saison" des BVB: "Das passt nicht zu ihren Ansprüchen"

Immerhin: Mit dem 6:1-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg am Samstag holte sich das Team von Trainer Marco Rose eine breite Brust für das Duell mit dem FC Bayern. "Das war ein tolles Spiel der Dortmunder", urteilte Stefan Effenberg im "Doppelpass" über die Tor-Show gegen die Wölfe.

Dennoch spiele der BVB "eine enttäuschende Saison, wegen des frühen Ausscheidens aus der Champions League und aus dem DFB-Pokal. Das passt nicht zu ihren Ansprüchen", gab der 53-Jährige zu bedenken.

In der Königsklasse waren die Dortmunder bereits in der Vorrunde gescheitert. Im Pokal war im Achtelfinale gegen Zweitligist FC St. Pauli Endstation.