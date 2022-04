Bilder von Cathy Hummels mit Mats schlagen hohe Wellen

FCB/POOL/EIBNER-PRESSEFOTO

Das Ehepaar Cathy und Mats Hummels - hier ein älteres Bild aus dem Jahr 2017

Beim grandiosen 6:1-Kantersieg seines BVB gegen den VfL Wolfsburg konnte Mats Hummels nicht aktiv auf dem Rasen mitwirken. Der Innenverteidiger fällt derzeit mit einer Oberschenkelverletzung aus. Für Schlagzeilen sorgte der Weltmeister von 2014 am Osterwochenende trotzdem wieder.

In den letzten Wochen und Monaten hatten Spekulationen um sein Privatleben immer wieder für riesige Aufregung in den sozialen Medien und unter den Millionen Hummels-Fans gesorgt.

Befeuert werden die Gerüchte und Meldungen um seinen derzeitigen Beziehungsstatus und den Stand zu seiner (Noch?)-Ehefrau Cathy Hummels nicht zuletzt durch Instagram-Posts der Betroffenen selbst.

Auch am Ostersonntag teilte Cathy Hummels einmal mehr Schnappschüsse mit ihrem Ehemann Mats und Sohn Ludwig, die die junge Familie an Ostern zeigen.

Die Bilder sollen zeigen und nicht zuletzt belegen: "Schaut her, wir feiern Ostern gemeinsam!" Ort der Familienzusammenkunft soll das Bio-Hotel Standlwirt im österreichischen Tirol sein.

Cathy Hummels erklärte gegenüber der "Bild" am Ostermontag noch einmal, wie wichtig ihr gemeinsame Tage mit Papa Mats und Sohn Ludwig sind: "Family no matter what! [dt.: Familie, egal, was passiert!, Anm. d. Red.] Wir verbringen Ostern als Familie in Österreich. Auch meine Schwester Vanessa ist dabei. Wir kommen an Ostersonntag traditionell alle zusammen, damit Ludwig mit seinen Cousins Ostereier suchen kann und alle um sich hat. Ich habe als Kind die großen Feste geliebt und freue mich, diese Freude an mein Kind weiterzugeben! Ludwigs Wohl steht bei mir stets über allem."

Noch in der vergangenen Woche hatte Mats Hummels eher mit Schlagzeilen rund um seine vermeintlichen Rendezvous der letzten Zeit für öffentliches Interesse gesorgt.

Mit den gemeinsamen Familienbildern will Cathy Hummels jetzt für neuen Gesprächsstoff sorgen, der deutlich mehr in ihrem eigenen Sinne steht.