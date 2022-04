Kostic führt "intensive Gespräche" mit Inter

IMAGO/Xavier Bonilla

Verlässt Filip Kostic Eintracht Frankfurt?

Der Vertrag von Filip Kostic bei Eintracht Frankfurt ist nur noch bis 2023 datiert. Will die SGE noch eine ordentliche Ablöse einstrechen, steht im Sommer ein Verkauf an. Mit Inter Mailand bringt sich nun ein erster konkreter Interessent in Stellung.

Wie "Sky" berichtet, hat Kostics italienische Berateragentur WSA bereits "intensive Gespräche" mit den Verantwortlichen der Nerazzurri geführt. Beim Serie-A-Klub soll Kostic einen Vierjahresvertrag unterschreiben und fünf Millionen Euro im Jahr kassieren.

Ein offizielles Angebot sei aber noch nicht in der Frankfurter Geschäftsstelle eingetroffen.

Dem Bericht zufolge fordert Frankfurt eine ordentliche Ablöse, um Kostic vorzeitig ziehen zu lassen. 14 Millionen Euro plus vier Millionen Euro Bonuszahlungen stehen im Raum.

Mit einem starken Auftritt im Viertelfinal-Rückspiel der Europa-League gegen den FC Barcelona (3:2), bei dem Kostic zwei Treffer erzielte, dürfte sich der Angreifer zudem für weitere Klubs ins Schaufenster gestellt haben. Nicht ausgeschlossen, dass mögliche andere Interessenten in den Poker einsteigen und die Ablöse in die Höhe treiben.

Ein Verbleib in Frankfurt über die Saison hinaus ist jedenfalls unwahrscheinlich. In ein letztes Vertragsjahr wird die SGE mit ihrem Topscorer wohl nicht gehen.

Kostic hat Newcastle United abgesagt

Kostic wurde zuletzt auch bei Newcastle United gehandelt. Im Winter soll er dem neureichen Premier-League-Klub aber eine Absage erteilt haben.

Im vergangenen Sommer stand der Serbe kurz vor einem Wechsel zu Lazio Rom, der sich aber zerschlagen hatte.

In der laufenden Saison steuerte Kostic in 36 Pflichtspielen bis dato sieben Tore sowie 13 Vorlagen bei. Der 29-Jährige wechselte 2019 für sechs Millionen Euro vom Hamburger SV zu Eintracht Frankfurt. Seitdem erzielte er in 163 Partien 33 Treffer und bereitete 61 weitere Tore vor.