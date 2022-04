So soll Bellingham noch mehr zum BVB-Chef werden

IMAGO/UWE KRAFT

Jude Bellingham ist unumstritten bei Borussia Dortmund

Jude Bellingham ist innerhalb kürzester Zeit beim BVB zur absoluten Führungsfigur auf und neben dem Platz geworden. Der Aufstieg des jungen Engländers soll auch über das Saisonende bei Borussia Dortmund unbedingt weitergehen.

Die "Bild" enthüllte jetzt die Pläne der Schwarz-Gelben wie Jude Bellingham beim BVB mehr und mehr zur Identifikationsfigur heranreifen soll.

Dem Medienbericht zufolge soll dem 18-Jährigen in einem direkten Gespräche mit den Klubbossen längst klargemacht worden sein, dass er als zentrale Figur des Umbruchs in Dortmund angesehen wird. Um Bellingham herum soll eine schlagkräftige Truppe gebaut werden, nach möglichen Star-Abgängen wie dem von Erling Haaland im Sommer oder mittelfristig bevorstehenden Karriereenden wie dem von Führungsspieler Mats Hummels.

Intern soll Bellingham von den BVB-Bossen deutlich gestärkt werden. Wie es weiter heißt, könnte der englische Nationalspieler sogar mit einer neuen Position betraut werden, um auch auf dem Rasen noch mehr Verantwortung zu übernehmen.

Bellingham unbestrittener Stammspieler beim BVB

Cheftrainer Marco Rose könnte Bellingham ab kommender Saison dabei etwas offensiver als zentralen Mittelfeldspieler aufbieten. In dieser Rolle wirkte der Youngster zuletzt schon in der englischen Nationalmannschaft unter Gareth Southgate bei den Three Lions mit. Dabei durfte Bellingham sogar mit der Rückennummer 10 auflaufen.

In der aktuellen Saison ist der Mittelfeld-Star des BVB zum wertvollsten 18-Jährigen der Fußball-Welt aufgestiegen. Der Brite wechselte im Sommer 2020 von Birmingham City zu den Westfalen und etablierte sich schnell zum Stammspieler bei der Dortmunder Borussia.

In der laufenden Saison hat Bellingham in der Bundesliga 28 Spiele von Beginn an bestritten. Kein anderer BVB-Feldspieler bringt es auf mehr Einsätze für seine Farben. Bellingham besitzt in Dortmund noch einen langfristigen Vertrag bis 2025 - wohl ohne Ausstiegsklausel.