Vorbild Zirkzee: Bayern will Top-Talent Vidovic verleihen

Gabriel Vidovic könnte den FC Bayern demnächst verlassen

Im Nachwuchsbereich des FC Bayern gilt Gabriel Vidovic als eines der hoffnungsvollsten Talente. Da der Sprung ins starbesetzte Profiteam des Rekordmeisters allerdings noch recht groß erscheint, liebäugeln die Klubbosse offenbar damit, den Teenager zur kommenden Saison zu verleihen.

Den vergangenen Sonntag dürfte Gabriel Vidovic so schnell nicht vergessen: Beim 3:0-Auswärtssieg des FC Bayern bei Arminia Bielefeld konnte der blutjunge Deutsch-Kroate in den Schlussminuten erstmals Bundesliga-Luft schnuppern.

Trainer Julian Nagelsmann honorierte damit die hervorragenden Leistungen des 18-Jährigen in der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga Bayern zur Spitzengruppe zählt. In 27 Einsätzen traf er 16 Mal und bereitete acht weitere Tore vor.

Seine größte Stärke: Vidovic kann auf allen zentral-offensiven Positionen eingesetzt werden, fühlt sich als Stürmer ebenso wohl wie als Spielmacher.

FC Bayern denkt über Vidovic-Leihe nach

Dennoch plant man an der Säbener Straße mit ihm zur neuen Saison noch nicht fest in der Bundesliga-Mannschaft. Um Vidovic aber den nächsten Schritt in seiner Karriere zu ermöglichen, sollen die Entscheidungsträger mit einem Leihgeschäft liebäugeln. Das berichtet "Sport1".

Angedacht sei ein zweijähriges Gastspiel bei einem anderen Verein, Interesse aus dem In- und Ausland sei bereits hinterlegt. Speziell die Ligen in den Niederlanden und in Belgien stünden dabei hoch im Kurs, heißt es.

Zuletzt hatte der FC Bayern mit der Leihe von Joshua Zirkzee zum RSC Anderlecht beste Erfahrungen gesammelt. Beim belgischen Traditionsklub entwickelte sich der junge Torjäger in Windeseile zum Leistungsträger, 27 Scorerpunkte in 41 Einsätzen sprechen für sich.

Vidovics Arbeitspapier beim Rekordmeister ist noch bis 2025 gültig. Erst im Februar wurde die Zusammenarbeit verlängert.