Rummenigge warnt: Der BVB wird "aufrüsten"

kolbert-press/Ulrich Gamel via www.imago-images.de

Karl-Heinz Rummenigge war jahrelang für den FC Bayern verantwortlich

Wieder einmal hatte Borussia Dortmund im Rennen um den Meistertitel das Nachsehen. Damit das im nächsten Jahr möglicherweise anders wird, plant der BVB personelle Veränderungen am Kader. Karl-Heinz Rummenigge, der frühere Vorstandsboss des FC Bayern, glaubt, dass diese massiver ausfallen werden.

"Ich denke, Dortmund versucht ein Stück aufzurüsten", warnte der ehemalige Vorsitzende des FC Bayern seine Nachfolger bei "Bild". Der BVB kann laut Rummenigge mit "ordentlich Geld in den Kassen durch einen Verkauf von [Erling] Haaland", rechnen, so der 66-Jährige weiter. Zwischen 75 und 90 Millionen Euro soll die Ausstiegsklausel des norwegischen Spitzenstürmers wert sein.

Dieses Geld werde die Dortmunder Borussia "auch wahrscheinlich sofort reinvestieren in die Probleme, die in der laufenden Saison aufgetreten sind", sagte Rummenigge.

"Man hat schon festgestellt, in der Defensive, speziell in der Innenverteidigung, fehlt ein bisschen Geschwindigkeit, fehlte ein Stück Qualität. Wenn sie jetzt da aufrüsten, ist das sicherlich von Vorteil", führte Rummenigge aus. Bislang hat der BVB schon den Transfer von Niklas Süle unter Dach und Fach gebracht, der seinen Vertrag beim FC Bayern nicht mehr verlängert hatte. Neben Süle gilt auch DFB-Ass Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg als weiterer Kandidat für die Abwehrzentrale.

Rummenigge mahnt bei Adeyemi zur Ruhe

Und auch in der Spitze braucht es Ersatz, wenn Haaland sich tatsächlich für einen Sommer-Wechsel entscheidet. Hier soll es der BVB auf Nationalspieler Karim Adeyemi abgesehen haben, der auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, wo der Stürmer von Red Bull Salzburg in seiner frühen Jugend bereits spielte.

"Adeyemi ist ein guter Spieler, aber man darf nicht den Fehler machen, den Jungen jetzt schon zu schnell zu viel hineininterpretieren. Er ist ein Spieler, der auch entwickelt werden muss", erklärte Rummenigge, fügte jedoch lobend an: "Dortmund war in der Vergangenheit oft dafür bekannt, dass sie Spieler gut entwickelt haben."

Das letzte Beispiel dafür sei Jadon Sancho gewesen, so Rummenigge weiter. "Den haben sie entwickelt, dann haben sie ihn für teures Geld nach Manchester verkauft". Dort spielt Sancho seit Sommer 2021 für Rekordmeister United. 85 Millionen Euro spülte der Transfer in die Kassen der Schwarz-Gelben.