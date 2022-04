Liste der Schalker Trainer-Kandidaten immer kleiner

IMAGO/Alexander Vilf

Sandro Schwarz wird laut einem Medienbericht nicht Trainer des FC Schalke 04

Mike Büskens peilt mit Zweitligist FC Schalke 04 den Aufstieg ins Oberhaus an. Egal wie die Saison sportlich endet, der Interimscoach rückt danach wieder in die zweite Reihe. Die königsblauen Überlegungen laufen daher längst auf Hochtouren, doch die Liste der möglichen neuen Cheftrainer wird immer kleiner.

S04-Sportdirektor Rouven Schröder und seine Mitarbeiter suchen einen neuen Übungsleiter, der die sportlichen Geschicke ab der neuen Saison übernimmt. Nachdem für den Gelsenkirchner Traditionsverein in den vergangenen fünf Jahren, inklusive Büskens, gleich acht verschiedene Trainer an der Seitenlinie standen, soll es mit dem nächsten unbedingt langfristig klappen.

"Derjenige, der auf Buyo folgt, muss richtig gut sein", so Schröder vor wenigen Wochen deutlich.

Bis zuletzt galt Stefan Leitl von der SpVgg Greuther Fürth als heißer Kandidat auf Schalke. Doch Leitl zieht es wohl zu Hannover 96, Mehrheitsgesellschafter Martin Kind bestätigte gar bereits das Interesse der Niedersachsen. Die Knappen zählten Medienberichten zufolge bis dahin zu jenen Klubs, die beim 44-jährigen Trainer angefragt hatten.

Drei Trainer-Kandidaten weniger auf Schalke

Erledigt hat sich nach Angaben von "WAZ" offenbar das Gedankenspiel, Thomas Letsch unter Vertrag zu nehmen. Der Coach des niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim wollte demnach aber nur im Falle eines Aufstiegs in die Bundesliga zusagen. Da angesichts des so engen Rennens die Entscheidung um den Aufstieg erst am letzten Spieltag fallen könnte, wird aus diesem Wechsel offenbar nichts.

Zudem muss S04 zwei weitere Namen von der Liste streichen: Sandro Schwarz und Bartosch Gaul. Schwarz steht noch beim russischen Klub Dinamo Moskau unter Vertrag, Gaul betreut gegenwärtig die zweite Mannschaft von FSV Mainz 05.

Klar ist: Der neue Schalke-Trainer wird in der nächsten Saison mit Mike Büskens zusammenarbeiten. Das ist von Seiten der Verantwortlichen intern bereits geklärt.