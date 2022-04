"Hat mich berührt": Schröder lobt Schalke-Fans

IMAGO/Revierfoto

Rouven Schröder will mit dem FC Schalke 04 in die Bundesliga

Der kurzzeitige Höhenflug des FC Schalke 04 wurde durch die deutliche Niederlage gegen Werder Bremen beendet. Die S04-Fans feierten ihre Spieler trotz der bitteren Pleite im Aufstiegsrennen. Sportdirektor Rouven Schröder hat die Reaktion der Anhänger vor der kommenden Partie gegen den SV Sandhausen ausdrücklich gelobt.

"Diese Gemeinschaft hat mich berührt. Nach so einem Spiel so hinter uns zu stehen - das macht den Verein aus", sagte Schröder auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Dieser Zusammenhalt werde in Sandhausen (Freitag, 18:30 Uhr) "genauso da sein".

Vor der 1:4-Niederlage gegen Werder Bremen hatte der FC Schalke unter der Regie von Interimstrainer Mike Büskens fünf Siege in Serie gefeiert und sich in der 2. Bundesliga so auf einen direkten Aufstiegsplatz geschoben. Drei Spieltage vor dem Saisonende sind die Knappen Zweiter. Der Glaube an die Bundesliga-Rückkehr ist längst zurück.

"Wir haben nichts gegen Euphorie", stellte Schröder klar: "Schön, dass es dieses positive Denken rund um den Verein wieder gibt. Wir müssen es für uns in die richtige Bahn lenken. Wir sind auch nach den fünf Siegen nicht durchgedreht. Der Fokus liegt auf morgen."

Schalke-Coach Büskens hofft auf "einmalige Momente"

Büskens weiß, wie viel den Schalkern der Aufstieg bedeuten würde. "Wir haben den Jungs schon in der Saison gesagt: Jungs, wenn wir hochgehen sollten, dann werdet ihr Dinge erleben, die ihr bisher noch nicht erlebt habt in eurem Leben. Das sind einmalige Momente", sagte der 54-Jährige.

Büskens kann gegen den SV Sandhausen wohl wieder mit Offensivspieler Marvin Pieringer und Verteidiger Thomas Ouwejan planen. Beide haben unter der Woche mit dem Ball trainiert, Büskens sei "guter Dinge". Der Einsatz von Defensivakteur Malick Thiaw steht hingegen auf der Kippe.

Der SV Sandhausen ist seit vier Spielen ungeschlagen und steht als 14. kurz vor dem Klassenerhalt.