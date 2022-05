Darum fehlen ausgerechnet Neuer und Müller beim Ibiza-Trip

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Manuel Neuer (r.) und Thomas Müller vom FC Bayern

Der Ibiza-Trip des FC Bayern hat am Sonntag für große Aufregung gesorgt. Trotz einer desolaten Leistung am letzten Bundesliga-Spieltag beim 1. FSV Mainz 05 (1:3) brach anschließend ein Großteil des Profi-Kaders in Richtung der Baleareninsel auf - offiziell zu einer "teambildenden Maßnahme". Teambuilding, bei dem ausgerechnet der Kapitän Manuel Neuer und sein Stellvertreter Thomas Müller fehlen.

Wie es in einem Bericht der "Bild" heißt, sagte Bayerns Keeper Manuel Neuer, der gegen Mainz 05 nur auf der Ersatzbank saß, die Ibiza-Reise mit der Mannschaft im Vorfeld ab, wohl wegen eines privaten Termins.

Thomas Müller hingegen hatte sich wohl aus gesundheitlichen Gründen im Vorfeld von dem Trip abgemeldet. Der 32-Jährige fehlte den Bayern zuletzt krankheitsbedingt und hatte die Reise zum Auswärtsspiel nach Mainz gar nicht erst mit angetreten.

Daneben sollen nach einer Aufzählung des Portals "fcbinside" mit Sven Ulreich, Kingsley Coman, Dayot Upamecano, Bouna Sarr und Niklas Süle fünf weitere Bayern-Stars nicht mit nach Ibiza geflogen sein.

Hertha-Trainer Magath: "So etwas käme mir nicht in den Sinn"

Insgesamt fehlen also sieben Profis der Münchner bei dem Meister-Trip auf die Mittelmeer-Insel. Von einer seriösen Begründung einer "teambildenden Maßnahme" kann daher also nicht unbedingt die Rede sein.

Einer regte sich über die gemeinschaftliche Reise der Bayern-Stars nach Ibiza unmittelbar nach der 1:3-Pleite in Mainz besonders auf: Der Cheftrainer von Hertha BSC, Felix Magath.

"Was soll ich dazu sagen? Englische Teams machen das schon lange, aber ich weiß nicht, ob es da solche Ergebnisse gibt", so der Trainer-Altmeister gegenüber der "Bild".

"Ich würde so etwas auf jeden Fall nicht erlauben, so etwas käme mir nicht in den Sinn", stellte der Coach der Berliner klar. "Mal sehen, wie es weitergeht. Einmal ist eine Meisterfeier ja verständlich, aber nicht drei Wochen lang", meinte Magath.

Der direkte Berliner Abstiegskonkurrent VfB Stuttgart spielt am kommenden Bundesliga-Spieltag auswärts beim FC Bayern.