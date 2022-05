Wölfinnen enteilen dem FC Bayern

IMAGO/Fotografie73

Der VfL Wolfsburg nähert sich der Meisterfeier

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg können den Meistersekt kalt stellen: Der DFB-Pokalsieger gewann vier Tage nach dem Aus im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona sein Bundesliga-Nachholspiel bei der SGS Essen klar mit 5:1 (3:1). Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung des Tabellenführers auf Titelverteidiger Bayern München wieder vier Punkte.

Dominique Janssen (16., Foulelfmeter/67.), Ewa Pajor (28.), Tabea Waßmuth (33.) und Sandra Starke (90.+3) trafen für den VfL. Für die Essenerinnen, die den Klassenerhalt noch nicht sicher haben, war Vivien Endemann (36.) erfolgreich.

Wolfsburg kann somit schon am Sonntag (16:00 Uhr/MagentaSport) mit einem Sieg beim als Absteiger feststehenden FC Carl Zeiss Jena den siebten Meistertitel perfekt machen. Bei einer Niederlage der Bayern in Leverkusen wäre die Meisterschaft sogar schon am Freitag entschieden.