FC Schalke drohen empfindliche Ausfälle zum Saisonfinale

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Rodrigo Zalazar (r.) droht für das Saisonfinale eine Gelb-Sperre

Mit sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen hat sich der FC Schalke 04 in die Pole Position im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga gebracht. Spätestens zum Saisonfinale am übernächsten Sonntag beim 1. FC Nürnberg soll der direkte Wiederaufstieg aus eigener Kraft perfekt gemacht werden. Für die Partie beim Club am 15. Mai drohen den Schalkern allerdings gleich mehrere wichtige Spieler wegzubrechen.

Der Blick auf die Kartenstatistik in der 2. Bundesliga verrät, dass beim Tabellenführer aus Gelsenkirchen derzeit gleich vier Spieler bei vier Gelben Karten in dieser Saison stehen. Eine fünfte Verwarnung am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den FC St. Pauli würde demnach eine Sperre ausgerechnet für den 34. Spieltag zur Folge haben.

Das S04-Quartett stand beim überaus wichtigen 2:1-Auswärtssieg der Schalker am letzten Freitag in Sandhausen noch in Gänze in der Startformation von Cheftrainer Mike Büskens, gehört also zum derzeit wichtigsten Personal bei den Knappen.

Neben Mittelfeld-Abräumer Florian Flick betrifft das Szenario vor allem auch Kapitän Danny Latza. Der 32-Jährige kam nach einer Saison mit vielen Höhen und Tiefen zuletzt zu seinem achten Startelf-Einsatz in dieser Saison und holte sich in der Schlussphase in Sandhausen noch seine vierte Gelbe ab.

FC Schalke 04 kann am Wochenende vorzeitig aufsteigen

Neben Latza und Flick sind außerdem noch die Offensivspieler Darko Churlinov und Rodrigo Zalazar von einer Gelbsperre zum Saisonfinale bedroht. Vor allem der Nordmazedonier Churlinov ärgerte sich über seinen vierten Karton, den er in Sandhausen in der 90. Minute unmittelbar vor seiner Auswechslung sah.

Sollte der FC Schalke die Bundesliga-Rückkehr schon am kommenden Wochenende gegen St. Pauli vorzeitig klarmachen, wären mögliche Gelb-Sperren am 34. Spieltag natürlich belanglos für die Knappen.

Schalke 04 steigt schon am vorletzten Spieltag auf, wenn das Heimspiel gegen die Hamburger gewonnen wird und einer der beiden direkten Konkurrenten vom SV Werder Bremen oder SV Darmstadt 98 maximal ein Remis holt.