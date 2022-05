Pressestimmen zu Eintracht vs. West Ham

IMAGO/osnapix

Eintracht Frankfurt feiert den Final-Einzug in der Europa League

Eintracht Frankfurt steht erstmals seit 42 Jahren wieder in einem Europapokal-Endspiel. Am Donnerstagabend setzte sich die SGE vor heimischer Kulisse mit 1:0 gegen West Ham United durch und feierte nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel somit einen souveränen sowie gleichzeitig historischen Final-Einzug. Die Pressestimmen zur Europa League:

Deutschland

Frankfurter Rundschau: "Einer geht noch für Eintracht Frankfurt. Die Eintracht zieht an einem emotionalen Abend gegen West Ham United ins Endspiel der Europa League ein. Dort warten die Glasgow Rangers."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "'Ein Abend, den man nie vergisst'. Eintracht Frankfurt gewinnt das Rückspiel gegen West Ham United und steht nach mehr als 40 Jahren wieder in einem europäischen Finale. Aus dem deutsch-deutschen Endspiel wird aber nichts."

Mehr dazu: Eintracht Frankfurt in der Einzelkritik

kicker: "Frankfurt steht im Europa-League-Finale! SGE bezwingt dezimiertes West Ham im Rückspiel. Eintracht Frankfurt empfing West Ham im Halbfinal-Rückspiel der Europa League, um sich den Einzug ins erste europäische Endspiel seit 1980 zu sichern. Die ganze Mainmetropole war bereit für einen historischen Fußballabend, welchen die Eintracht nach einem frühen Verletzungsschock mit einem Heimsieg krönte."

RTL: "Der Traum lebt, Sevilla kann kommen! Eintracht Frankfurt steht im Finale der UEFA Europa League. Das Team von Trainer Oliver Glasner gewann das Halbfinal-Rückspiel vor 48.000 frenetischen Fans im heimischen Waldstadion mit 1:0 (1:0), das Hinspiel in London hatten die Frankfurter mit 2:1 für sich entschieden."

n-tv.de: "Frankfurter Wahnsinn führt ins Europa-League-Finale. Eintracht Frankfurt lebt weiter den Traum vom Europa-League-Sieg: Der Bundesligist schaltet im Halbfinale West Ham United aus und steht als erster deutscher Klub überhaupt im Endspiel des Wettbewerbs. Ein rein deutsches Finale verhindern überraschend die Glasgow Rangers."

Süddeutsche Zeitung: "Hypnotisch wie eine riesige Voodoo-Party. Die Eintracht-Fans bereiten die Bühne, die Frankfurter Fußballer bespielen sie: Durch ein 1:0 gegen West Ham erreicht der Klub das Europa-League-Finale - und setzt seine spezielle Feier fort."

Bild: "Ihr seid PÖTTLICH! Eintracht im Finale."

England

The Sun: "Was den Spielern von David Moyes an Qualität fehlt, machen sie mit Persönlichkeit und Kampfgeist wett. Aber es gibt nur wenige Momente, in denen man einer sicheren Niederlage entgehen kann, wie dieses herzzerreißende Halbfinalspiel gezeigt hat."

Daily Star: "David Moyes wird vom Platz gestellt und sorgt für Aufruhr, als West Hams Europa-Traum in eine Katastrophe gerät."

Daily Mirror: "Es war das enttäuschende Ende einer wunderbaren europäischen Saison der 'Hammers', die in der K.o.-Phase Sevilla und Lyon ausgeschaltet hatten. (...) Dass West Ham bereits in den ersten 20 Minuten mit einem Mann weniger auf dem Platz stand, machte eine schwierige Aufgabe zu einer höchst unwahrscheinlichen Angelegenheit und ließ die Mannschaft einem schmerzhaften Ausscheiden entgegenblicken."

The Times: "David Moyes wurde in der zweiten Halbzeit des Feldes verwiesen, weil er wütend den Ball in Richtung eines Balljungen schoss, ein bizarrer und unschöner Schlusspunkt für ein hervorragendes Abenteuer in diesem Wettbewerb."

BBC: "Frankfurt beendet West Hams Europa-Traum."

The Guardian: "Die Enttäuschung war für West Ham zu schwer zu ertragen. Sogar David Moyes hatte die Kontrolle verloren, als eine demoralisierende Nacht tief im deutschen Wald zu Ende ging. An ein heroisches Comeback war schon lange nicht mehr zu denken. Und so sehr Moyes' Mannschaft mit nur zehn Spielern auch kämpfte, nichts verdeutlichte ihre mangelnde Fassung mehr als der Anblick ihres Trainers."

Italien

Corriere dello Sport: "Finale der Europa League zwischen den Rangers und Eintracht Frankfurt Die schottische Mannschaft siegte in Glasgow mit 3:1 gegen Leipzig. Die Deutschen hingegen haben West Ham erneut mit 1:0 geschlagen."

Gazzetta dello Sport: "Sevilla ist die nächste Station, und das Ziel ist der Pokal: Rangers Glasgow und Eintracht Frankfurt sind die Anwärter. Die Schotten und die Deutschen kamen in der Europa League weiter und gewannen die Halbfinalrückspiele gegen Leipzig und West Ham.

Spanien

Marca: "Die Eintracht geht von der Überraschung zum Favoriten über."

AS: "Die Frankfurter haben sich durch den Sieg über West Ham für das dritte Europapokalfinale ihrer Geschichte qualifiziert."