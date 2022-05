FC Schalke brennt auf Dreifach-Knaller gegen den BVB

Markus Endberg via www.imago-images.de

Norbert Elgert will mit dem FC Schalke 04 deutscher A-Jugend-Meister werden

Was für eine heiße Konstellation für die ambitionierte U19 des FC Schalke 04. Gleich dreimal geht es in den kommenden zweieinhalb Wochen gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund. Zunächst die beiden Duelle im Halbfinale um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft, dann noch das Endspiel um den Westfalenpokal. Auf Schalke sehen sich die Protagonisten gerüstet für die Highlight-Wochen der Saison.

"Die Vorbereitung lief gut, die Stimmung ist sehr gelöst, gleichzeitig sind aber auch alle fokussiert und konzentriert", berichtete S04-Trainer Norbert Elgert in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" von der Trainingswoche der Königsblauen.

Rechtzeitig zur entscheidenden Saisonphase hat der Unterbau des Zweitligisten zu seiner Bestform gefunden. Der zweite Tabellenplatz hinter dem BVB, der überhaupt erst zu der Teilnahme an den Halbfinalspielen berechtigt, wurde erst auf der Zielgeraden der Bundesliga West mit fünf Zu-Null-Siegen in Serie klargemacht.

Mit entsprechendem Selbstvertrauen will der FC Schalke jetzt gegen den Favoriten aus Dortmund starten, der in der West-Gruppe der U19-Bundesliga satte elf Zähler mehr in 16 Spielen gesammelt hatte.

"Dortmund ist eine europäische Spitzenmannschaft, die mit Spielern gespickt ist, die bereits Bundesligaerfahrung gesammelt haben", weiß S04-Coach Elgert über den Rivalen aus dem östlichen Ruhrgebiet Bescheid.

Elgert betont vor BVB-Duellen: Brauchen nahezu perfekte Tage

Erst am Donnerstag hatte Profi-Cheftrainer Marco Rose bestätigt, dass sowohl Tom Rothe, als auch Lion Semic und Jamie Bynoe-Gittens in den entscheidenden K.o.-Spielen für die U19 des BVB auflaufen werden. Alle drei debütierten in den letzten Wochen in der Bundesliga für die Dortmunder Profi-Mannschaft.

Das Halbfinal-Hinspiel in der U19-Meisterschaft findet am Samstag ab 11:00 Uhr in Dortmund statt, acht Tage später steigt das Rückspiel ebenfalls ab 11:00 Uhr im Schalker Parkstadion.

"Zwei nahezu perfekte Tage" würden laut Elgert benötigt, um den favorisierten Kontrahenten aus Dortmund zu bezwingen. Für das Trainer-Urgestein der Königsblauen steht fest: "Mehr Herausforderung geht für uns nicht. Wir glauben an uns und unsere Qualitäten und wollen jetzt das Finale erreichen."

Das Endspiel um den Westfalenpokal ist am 25. Mai um 18:30 Uhr in Gelsenkirchen terminiert.