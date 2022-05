Carl Zeiss Jena gibt Trainer bekannt

Karim El Boujdaini / FC Carl Zeiss Jena/Karim El Boujdaini / FC Carl Zeiss Jena/Karim El Boujdaini / FC Carl Zeiss Jena/Karim El Boujdaini

Steffen Beck (l.) bei seiner Vorstellung in Jena

Carl Zeiss Jena hat Steffen Beck als Trainer für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen verpflichtet. Dies teilte der Bundesliga-Absteiger am Freitag mit.

Beck (58) tritt die Nachfolge von Anne Pochert an, die Mitte April ein Angebot einer Vertragsverlängerung nicht angenommen hatte. Zudem verpflichte Jena Isabelle Knipp als sportliche Leiterin, die 28-Jährige bastelt in Zusammenarbeit mit Beck am künftige Kader.