Schalke-Fans verhökern "Aufstiegsrasen" bei Ebay

IMAGO/Teresa Kröger

Der FC Schalke 04 benötigt einen neuen Rasen

Der FC Schalke 04 kehrt in die Bundesliga zurück. Am Samstagabend machten die Königsblauen durch einen dramatischen Sieg gegen den FC St. Pauli vorzeitig den Aufstieg perfekt. Nach dem Schlusspfiff stürmten Tausende Fans auf das Spielfeld. Einige Anhänger sicherten sich dabei sogar ein Stück des Rasens - allerdings nicht nur als persönliches Andenken.

Als in der Gelsenkirchener Arena am Samstagabend der Schlusspfiff ertönte, brachen alle Dämme. Schließlich gelang dem FC Schalke 04 durch das 3:2 gegen den FC St. Pauli die Bundesliga-Rückkehr. Bei den S04-Fans kannte die Freude nach dem gesicherten Aufstieg keine Freude mehr.

In Scharen stürmten die Anhänger auf den Platz, feierten die Spieler sowie das Trainerteam ausgelassen. Ein Teil der Anhänger nutzte die Gunst der Stunde, um sich ein Stück des Aufstiegsrasens aus dem Platz zu schneiden und mitzunehmen.

Aufstiegsrasen des FC Schalke 04 taucht bei Ebay auf

Während viele Schalker das besondere Souvenir als persönliches Erinnerungsstück betrachten dürften, witterten andere ein offensichtlich ein lukratives Geschäft.

So tauchten in den Stunden nach dem Zweitliga-Topspiel gleich mehrere Rasen-Angebote bei Ebay Kleinanzeigen auf. "Biete den Schalke Rasen 11er Punkt an. AUFSTIEG!!!" hieß es beispielsweise in einer Anzeige. Kostenpunkt: 100 Euro.

Dass der FC Schalke 04 solche Offerten gerne sieht, darf bezweifelt werden.

FC Schalke 04: Mehrere Verletzte bei Platzsturm

Zudem lief der Platzsturm nicht für alle S04-Sympathisanten ohne Folgen ab, Wie die Gelsenkirchener Polizei am Sonntag mitteilte, seien "mehrere Personen" gestürzt und verletzt worden.

Sie wurden von Rettungskräften vor Ort erstversorgt und anschließend mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, hieß es in der Meldung. Bei einer Rangelei mit einem Schalke-Fan wurde zudem ein Polizist verletzt.

Insgesamt wurden 20 Strafanzeigen erstattet, unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahls.