BVB begrüßt drei überraschende Rückkehrer

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Mateu Morey kehrte zurück ins BVB-Training

Gleich drei Profis sind am Dienstag ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund zurückgekehrt. Der BVB begrüßte Mateu Morey, Thomas Meunier und Gregor Kobel zurück. Zu rechnen war mit ihnen zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht.

Morey fehlte der Borussia bereits seit über einem Jahr nach einer langwierigen Knieverletzung. Der 22-Jährige wurde von seinen Kollegen mit Applaus auf dem Fußballplatz begrüßt und absolvierte Teile der Teameinheit.

Morey hatte sich vor über einem Jahr beim 5:0-Sieg des BVB im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel schwer verletzt. Der Spanier spielt seit 2019 für die Dortmunder und absolvierte für die erste Mannschaft des Revierclubs bislang 29 Pflichtpartien.

BVB: Doch kein Saison-Aus für Thomas Meunier

Meunier hatte sich im Europa-League-Spiel bei den Rangers einen Sehnenriss im Oberschenkel zugezogen. Damals war von einem vorzeitigen Saison-Aus die Rede. Auch er konnte nun aber wieder zumindest in Teilen im Mannschaftstraining mitwirken.

Kobel hatte dem BVB zuletzt ebenfalls mehrere Wochen wegen einer Bänderverletzung gefehlt.

Der Schweizer Schlussmann absolvierte zunächst einige torwartspezifischen Übungen, war aber später in Spielformen auch als Feldspieler gefragt.

😁 Er strahlt! Mateu is 🔙@mateujaume2 absolviert heute wieder Teile des Mannschaftstrainings. pic.twitter.com/bWR89m1EIl — Borussia Dortmund (@BVB) 10. Mai 2022

Kein Comeback gegen Hertha BSC

Ein Comeback am letzten Bundesligaspieltag gegen Hertha BSC am Samstag (15:30 Uhr) kommt für Morey, Meunier und Kobel aber wohl noch zu früh. Auch Marius Wolf, Donyell Malen und Axel Witsel sind fraglich. Sie trainierten am Dienstag nur individuell.

Abgesehen von den guten und schlechten Personalnachrichten stand der Tag ganz im Zeichen der Transfer-Aktivitäten des BVB: Erling Haalands Wechsel zu Manchester City wurde genauso offiziell bestätigt wie die Verpflichtung von Karim Adeyemi.

Der Nationalspieler kommt von Red Bull Salzburg nach Dortmund kostet angeblich rund 38 Millionen Euro - eine neue Rekordsumme für die Borussia.