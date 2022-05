Interesse vom FC Bayern? Mané spricht über seine Situation

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Sadio Mané hielt am Dienstag Liverpools Meistertraum am Leben

In den letzten Tagen mehrten sich die Spekulationen um die Situation von Sadio Mané beim FC Liverpool. Sogar von einem ernsthaften Interesse des FC Bayern an einer Verpflichtung des Starspielers der Reds war die Rede. Jetzt hat sich Mané selbst zu seiner Situation in Liverpool geäußert.

Der Flügelstürmer hatte sich gerade erst zum Matchwinner des Abends geschossen, traf auswärts bei Aston Villa zum entscheidenden 2:1 für das Elf von Teammanager Jürgen Klopp.

Die Meisterhoffnungen des FC Liverpool wurden dank des 15. Mané-Tores in dieser Premier-League-Saison weiter am Leben gehalten, zogen die Reds doch nach Punkten - allerdings bei einem Spiel mehr - wieder mit Tabellenführer Manchester City gleich.

Trotz seiner starken Saison für Liverpool steht Mané vor einer unklaren Zukunft beim Tabellenzweiten. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2023 aus. Noch unternimmt die Klubführung in Liverpool keine Anstalten, mit dem 30-Jährigen vorzeitig zu verlängern.

Wie sehr Mané selbst noch immer an dem Verein hängt, daraus machte er im "Sky"-Interview nach dem Auswärtssieg in Birmingham am Dienstagabend keinen Hehl: "Ich versuche, jeden Moment zu genießen, Tore zu schießen und Vorlagen für meine Teamkollegen zu geben. Die Mannschaft ist das Wichtigste, ohne das Team bin ich nichts. Die Jungs machen es einfacher für mich. Ich bin sehr, sehr glücklich."

Lob von Klopp: "Ein Weltklasse-Spieler"

Sollte sich die ungewisse Situation für den Senegalesen im Sommer nicht ändern, würde der FC Bayern wohl noch konkreter als bisher auf den Plan treten. Die Münchner sollen an Mané interessiert sein, der flexibel auf beiden offensiven Außenbahnen zum Einsatz kommt.

Ein Treffen zwischen seiner Berater-Agentur ROOF und Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll es bereits gegeben haben. Konkrete Gespräche zwischen den beiden Klubs aus München und Liverpool Mané betreffend allerdings wohl noch nicht.

Klar ist, dass vor allem Reds-Teammanager Jürgen Klopp auch weiterhin riesige Stücke auf seinen Angreifer hält, der bereits seit 2016 im Klub ist.

"Er ist ein herausragender Spieler. Dieser Mix aus Körperlichkeit, Einsatz und Technik ist enorm - vor allem jetzt, wo alle viele Spiele in den Knochen haben. Ein super Tor, ein fantastischer, ein Weltklasse-Spieler", jubelte Klopp nach dem Sieg am Dienstagabend am "Sky"-Mikrofon.