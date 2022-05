U23-Coach Maaßen mit BVB-Saison nicht vollends zufrieden

IMAGO/Thomas Bielefeld

Trainer der zweiten Mannschaft des BVB: Enrico Maaßen

Als Aufsteiger hat die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in der 3. Liga eine mehr als beachtliche Saison hingelegt. Dennoch ist Trainer Enrico Maaßen mit der Ausbeute nicht vollends glücklich.

Platz neun in der Tabelle, ein positives Torverhältnis und gleich mehrere Spieler, die sich für erste Einsätze im Bundesliga-Team empfehlen konnten - eigentlich kann man beim BVB zufrieden auf die am Wochenende endende Spielzeit in der 3. Liga blicken.

Der eine oder andere Rückschlag in der zweiten Halbserie trübt das Saisonfazit von U23-Coach Enrico Maaßen allerdings.

"Es war eine intensive Spielzeit, im vergangenen Sommer hatten wir nur eine kurze Pause nach dem Aufstieg. Wir haben sehr früh den Klassenerhalt geschafft und in der Hinrunde ein paar spektakuläre Spiele gezeigt", hob der Übungsleiter im "kicker" zunächst die Erfolge hervor.

Und auch in der insgesamt durchwachsenen Rückserie sei beileibe nicht alles schlecht gewesen. "Zum Beispiel das 3:1 in Kaiserslautern", so der 38-Jährige.

BVB II lässt zuhause zu viele Punkte liegen

Nicht einverstanden ist Maaßen jedoch mit den Ergebnissen im eigenen Stadion. Nur drei Mannschaften in der 3. Liga holten daheim weniger Punkte als der schwarz-gelbe Unterbau. Die Bilanz hätte "besser ausfallen müssen", monierte er.

Im letzten Match der Saison 2021/2022 gastiert der BVB bei 1860 München. Die Löwen haben den Aufstieg in die 2. Bundesliga endgültig verspielt, wollen aber zumindest Platz vier sichern. Daher erwartet das Maaßen-Team noch einmal eine knifflige Aufgabe.

Mut macht die grandiose Bilanz in der Fremde: Die Borussia ist die drittbeste Auswärtsmannschaft der 3. Liga, siegte teils sogar bei den Spitzenklubs. Mit einem Dreier in München könnte das Fazit von Enrico Maaßen sicher noch ein wenig aufgehübscht werden ...