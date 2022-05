Hertha BSC hofft weiter auf Schwarz-Verpflichtung

IMAGO/Stepan Nozdrev

Sandro Schwarz könnte auf Felix Magath als Hertha-Trainer folgen

Für die treuen Anhänger des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC könnte das Horror-Szenario tatsächlich noch Realität werden. Nachdem der Hauptstadtklub an drei Spieltagen in Folge zeitweise schon gerettet schien, droht in der Relegation nun doch noch der Abstieg gegen den Hamburger SV. Derweil laufen die Personalplanungen in Berlin unentwegt weiter.

Die fehlende Planungssicherheit, in welcher Spielklasse es ab 2022/2023 weitergehen wird, erweist sich derzeit als schwerer Bremsklotz für Sportvorstand Fredi Bobic, der noch immer keinen neuen Cheftrainer für die neue Saison präsentieren konnte.

Laut eines jüngsten "kicker"-Berichts heißt der Wunschkandidat von Hertha BSC noch immer Sandro Schwarz. Der Klub selbst soll sich nach den Informationen des Fachmagazins "gute Chancen" auf eine Verpflichtung des Ex-Mainz-Trainers ausrechnen, der in der laufenden Saison in Russland bei Dinamo Moskau beschäftigt ist und am kommenden Wochenende um die Vize-Meisterschaft in der Premier Liga spielt.

Eine Entscheidung, ob es anschließend zu einem Engagement in Berlin kommen wird, wird somit ohnehin erst nach dem Wochenende und somit auch nach der Relegation fallen.

Magath versprüht Zuversicht bei Hertha BSC

Dass die Abstiegs-Endspiele gegen den HSV aus Herthaner Sicht erfolgreich verlaufen werden, daran hegte Noch-Trainer Felix Magath bis zuletzt keinen Zweifel.

Den jüngsten Rückschlag beim 1:2 in Dortmund, als Hertha BSC bis weit in die zweite Halbzeit hinein noch mit 1:0 geführt hatte, will der Altmeister trotzdem als Mutmacher verstanden wissen: "Durch dieses Spiel bin ich eher beruhigt. Wenn wir solche Leistungen in der gesamten Saison gezeigt hätten, müssten wir nicht über die Relegation reden", stellte Magath im "kicker" klar und bezog sich dabei vor allem auf die defensive Stabilität über weite Strecken der Partie.

Magath zeigte sich vor den letzten beiden Spielen seines Hertha-Engagement betont zuversichtlich: "Wir haben sehr gute Chancen, den Klassenerhalt zu schaffen, da wir uns diese Chance erarbeitet haben. Zu Beginn meiner Tätigkeit waren wir komplett abgeschrieben. Mit der Relegation haben wir das Minimalziel erreicht. Jetzt wollen wir uns mit dem Klassenerhalt belohnen."

Nachdem Hertha BSC zum Saisonfinale erneut auf Platz 16 zurückgefallen war, tritt der Hauptstadtklub am kommenden Donnerstag (ab 20:30 Uhr) zum Relegations-Hinspiel zu Hause gegen den HSV an.