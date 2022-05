Champions-League-Schock für den BVB

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Marco Reus spielte zuletzt eine schwache Champions-League-Saison mit seinem BVB

Es ist noch keine zehn Jahre her, da stürmte der BVB ins Endspiel der UEFA Champions League, welches im Londoner Wembley-Stadion denkbar knapp mit 1:2 gegen den FC Bayern verloren ging. Im Sommer 2022 zählt Borussia Dortmund nicht einmal mehr zu den Top 16 in Fußball-Europa - und das hat Konsequenzen für den BVB.

Mittlerweile steht fest, dass die Schwarz-Gelben bei der Auslosung zur kommenden Champions-League-Saison nur noch in Lostopf drei geführt werden. Durch das schlechte Abschneiden der letzten Europapokal-Saison, in der Punkte für den wichtigen UEFA-Koeffizienten gesammelt werden können, stürzte der BVB auf Platz 18 des Rankings ab.

Platz 16 hätte den Dortmundern noch gereicht, um bei der kommenden Königsklassen-Auslosung am 25. August in Nyon weiterhin in Lostopf zwei geführt zu werden.

Seit der Spielzeit 2015/2016 wurde das Verfahren zur Auslosung der Champions-League-Gruppenphase angepasst. Seit dem werden in Lostopf eins die sechs Landesmeister der sechs besten europäischen Ligen geführt. Hinzukommen der amtierende Sieger der Champions League sowie der Europa League.

FC Bayern führt Klubranking an

Ab Lostopf zwei wird dann nach UEFA-Koeffizient sortiert. Bis zuletzt profitierte der BVB hierbei von seinen starken Jahren auf der europäischen Bühne in der jüngeren Vergangenheit. Mittlerweile sind Mannschaften wie der FC Sevilla, Atlético Madrid, Juventus Turin oder Ajax Amsterdam aber deutlich enteilt.

Mit RB Leipzig hat die Dortmunder zudem auch ein weiteres Team aus der Bundesliga übertrumpfen können und wird im UEFA-Klubranking nach neuestem Stand schon auf Platz 13 geführt.

Borussia Dortmund droht somit eine absolute Hammer-Gruppe in der Königsklasse, während RB Leipzig bereits in Lostopf zwei geführt wird.

Der FC Bayern führt das UEFA-Klubranking übrigens trotz seines Ausscheidens im Viertelfinale gegen den FC Villarreal weiterhin mit knappem Vorsprung auf den FC Liverpool und Manchester City an.