Lewandowski "starkes Vorbild" für Tennis-Star Swiatek

Tennis-Star Iga Swiatek schwärmt von Robert Lewandowski vom FC Bayern

Seit dem Rücktritt von Ashleigh Barty ist Iga Swiatek die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste und geht auch als Top-Favoritin in die French Open. Einen berühmten Landsmann sieht die Polin auf der Beliebtheitsskala aber immer noch weit vor sich: Fußball-Star Robert Lewandowski vom FC Bayern.

"Robert ist schon so viele Jahre in der Weltspitze und ein so tolles Vorbild für die Kinder in Polen. Fußball ist die Nummer eins in Sachen Popularität bei uns", erklärte Swiatek im Interview mit "Sport Bild".

"Aber", ergänzte die 20-Jährige, "ich hoffe, dass Tennis da aufholt und sich das ändert. Warten wir ab."

Robert Lewandowski "ein toller Typ"

Lewandowskis beeindruckender Aufstieg und seine Leistungen beim FC Bayern halfen Swiatek laut eigener Aussage auch in ihrer Karriere. "Er steht für Konstanz und die Fähigkeit, viele Jahre ganz oben zu sein. Da ist er ein sehr starkes Vorbild. Wegen Sportlern wie Robert fiel es mir leichter, daran zu glauben, dass ich es auch nach oben schaffen kann."

Zweimal habe sie bei Preisverleihungen kurz mit Polens Nationalmannschaftskapitän gesprochen, berichtete Swiatek. "Er ist ein toller Typ, total bescheiden. Wir sprachen über meinen Sieg bei den French Open. Aber als Profisportler ist es immer schwer, mal Zeit für ein richtiges Treffen zu haben."

Dieser Tennis-Superstar ist "Vorbild und Inspiration" für Iga Swiatek

Bezogen aufs Tennis bezeichnete Swiatek den spanischen Superstar Rafael Nadal als "mein Vorbild und meine Inspiration".

Der Grand-Slam-Rekordsieger sei "ein richtig bescheidener und echt netter Typ", schwärmte Swiatek . "Der Erfolg scheint ihn gar nicht verändert zu haben."

Früher sei ihr das Leben von Prominenten "ziemlich surreal" vorgekommen, ergänzte Swiatek. "Jetzt, wo ich immer beliebter und berühmter werde und dieses Leben kennenlerne, verstehe ich, dass berühmte Menschen auch nur Menschen sind."

Bittere Tränen nach Ashleigh Bartys Rücktritt

"Viele Emotionen" verbindet Swiatek mit Bartys Rücktritt Ende März im Alter von nur 25 Jahren, der die Tennis-Welt schockte.

"In solchen Situationen weine ich oft, also auch diesmal", gestand Swiatek. "Ich finde es absolut in Ordnung zu weinen. Ich weine, wenn ich gewinne, und auch, wenn ich verliere. Das gehört bei mir dazu."

Für sie selbst war und ist ein Karriere-Ende kein Thema, so die aktuelle Nummer eins der WTA-Weltrangliste. "Ich hatte als Prof nie einen Moment, wo ich kurz davorstand, alles hinzuwerfen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch viel im Tennis erreichen kann", sagte Swiatek.