Schalker Aufstiegsheld verabschiedet sich emotional

Martin Fraisl verlässt den FC Schalke 04

Torhüter Martin Fraisl hat sich nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga mit einem emotionalen Statement von den Fans des FC Schalke 04 verabschiedet.

"DANKE für eure Emotionen. DANKE für die unfassbare Saison. DANKE, dass ich euer Aufstiegstorwart sein durfte", schrieb Fraisl auf seinem Instagram-Kanal. "Ich gehe als Spieler, aber bleibe als Fan."

Schalke hatte den 29 Jahre alten Schlussmann am Dienstag offiziell verabschiedet. Fraisls Vertrag in Gelsenkirchen läuft zum 30. Juni aus.

Der Österreicher war erst vor der Saison von ADO Den Haag zum Revierklub gewechselt. "Ich bin letzten Sommer zu einem Verein gekommen, der, so ehrlich muss man sein, aufgrund der vorangegangen negativen Entwicklung am Abgrund stand", blickte Fraisl zurück. "Die Tagesordnung war plötzlich nicht mehr Europapokal, sondern Überlebenskampf in der 2. Bundesliga. Eine völlig neu zusammengestellte Mannschaft sollte es richten und diesen Club möglichst schnell wieder in die 1. Liga schießen, um den absoluten Super-GAU zu verhindern."

"Sehr, sehr spezielle Mentalität" beim FC Schalke 04

Fraisl skizzierte auch die Entwicklung, die in den folgenden Monaten auf Schalke stattfand: "Nach einem durchwachsenen Saisonstart, wo alles daraufhin gedeutet hat, dass es mit dem direkten Wiederaufstieg wahrscheinlich nichts werden wird, haben wir es als Mannschaft geschafft, immer näher zusammenzurücken."

Eine "sehr, sehr spezielle Mentalität" habe "auf eindrucksvolle Art und Weise dafür gesorgt hat, dass wir nicht 'nur' den Aufstieg und den Meistertitel feiern können", schrieb Fraisl. "Ich finde wir haben in dieser Saison etwas viel Bedeutenderes erreicht. Wir haben die Menschen die den FC Schalke 04 leben, wieder stolz werden lassen."

FC Schalke 04: Martin Fraisl wünscht Fans "geile Comeback-Saison"

"Das erreicht zu haben", so Frails weiter, "wird mich auf ewig mit großer Freude zurückblicken lassen und ich kann von Herzen sagen, es bedeutet mir definitiv weitaus mehr als der Meistertitel im Lebenslauf."

Wer wünsche den S04-Anhängern "eine geile Comeback-Saison in der Bundesliga. Unterstützt die Mannschaft auch dann bedingungslos, wenn sie mal ein Tal durchschreitet, dann seid ihr GEmeinsam nicht aufzuhalten."