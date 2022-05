Terodde: So schwierig war der Aufstieg mit Schalke

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Schalke: Simon Terodde posiert mit der Torjägerkanone und der Meisterschale

Simon Terodde hat maßgeblichen Anteil daran, dass der FC Schalke 04 den direkten Wiederaufstieg geschafft hat. Der Rekordtorschütze der 2. Bundesliga hat nun über den Erfolg der Königsblauen sowie seinen Traum von der WM-Teilnahme mit der Nationalmannschaft gesprochen.

Der 2:1-Siegtreffer gegen den 1. FC Nürnberg war Simon Teroddes 30. Saisontreffer. Damit sicherte sich der 34-Jährige nicht nur zum vierten Mal in seiner Karriere den Titel als bester Torjäger der 2. Bundesliga, sondern auch die Meisterschaft mit den Knappen.

Die Feier am Montag mit rund 20.000 Fans beeindruckte den Routinier. "Wir waren regelrecht erschrocken. Das ist einfach unglaublich. Das war ein wunderschöner Tag", erklärte Terodde im Interview mit "Sport1". Für die Aufarbeitung der Saison brauche er Urlaub. Es sei "einzigartig", was Schalke in den letzten neun Wochen geleitstet habe.

Nachdem Mike Büskens Anfang März das Amt von Dimitrios Grammozis übernommen hatte, gewann S04 acht von neun Spielen. Büskens' Anteil am Aufstieg sei "enorm". "Er hat uns den Glauben gegeben", betonte Terodde weiter.

Schalke: Terodde freut sich auf die Bundesliga

Der Aufstiegsexperte führte vor Schalke auch den VfB Stuttgart und den 1. FC Köln in die Bundesliga. Der Aufstieg mit den Knappen sei "auf jeden Fall der schwierigste" gewesen.

Die Vorfreude auf die Bundesliga ist beim Mittelstürmer groß. Auch, weil er sich auf seine Ex-Vereine Stuttgart, Köln, Union und Bochum freue. In der Relegation ist er eindeutig für den HSV. "Ich drücke die Daumen. Letztes Jahr habe ich den Aufstieg mit dem HSV leider nicht geschafft. Ich gönne es jedem einzelnen dort", gab der 34-Jährige an.

Naiv werde Schalke die Bundesliga nicht angehen, versicherte er zudem. Auf die Frage, ob das Team bereits Erstligaformat habe, antwortete Terodde, dass die Basis dafür gelegt sei, aber weitere Qualität gebraucht wird. "Wir gehen sicher nicht mit träumenden Augen in diese Liga", stellte der Stürmer klar: "Wir nehmen jeden auf, der uns helfen kann. Wir können auf jeder Position Verstärkung gebrauchen, das ist definitiv so."

Nationalmannschaft: Terodde träumt von der WM in Katar

Qualitätsdiskussionen gibt es auch immer wieder rund um den Schalke-Profi. Vereinzelt fordern Stimmen, dass Bundestrainer Hansi Flick den Routinier mit zur WM nach Katar nehmen sollte.

Nun sprach auch Terodde über das Thema. "Natürlich ist die Nationalmannschaft ein großer Traum. Für welchen Fußballer nicht? Ich bin aber total demütig und gebe weiter Gas", gab sich der Stürmer bescheiden. Sollte sich Flick bei ihm melden, stünde er "natürlich bereit".

"Doch aktuell mache ich mir darüber nicht allzu viele Gedanken", führte Terodde seine Gedanken aus.