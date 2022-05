Warmer Geldregen für Hertha BSC?

IMAGO/PRESSINPHOTO

Omar Alderete könnte Hertha BSC viel Geld einbringen

Vor dem Relegationsduell gegen den Hamburger SV am Montag (20:30 Uhr) gibt es frohe Kunde für Fans und Verantwortliche von Hertha BSC: Sein Leih-Klub FC Valencia will Innenverteidiger Omar Alderete offenbar fest verpflichten.

Im letzten Sommer wurde Omar Alderete von Hertha BSC nach Spanien ausgeliehen. Nach nur 17 Bundesliga-Spielen in der Vorsaison sollte der 25-jährige Paraguayer beim FC Valencia in La Liga sein Glück finden.

Knapp ein Jahr später lässt sich bilanzieren: Die Mission ist gelungen. In 34 Spielen stand Alderete für Valencia auf dem Feld und überzeugte nachdrücklich.

Im spanischen Pokal rückte das Team bis ins Finale vor, verlor dort erst im Elfmeterschießen gegen Betis Sevilla.

Hertha BSC: Kaufpflicht bei Omar Alderete greift nicht

In der Liga verpassten Alderete und Co. hingegen das internationale Geschäft und landeten am Ende auf dem neunten Tabellenplatz, womit auch eine mögliche Kaufpflicht über 7,5 Millionen Euro nicht verpflichtend griff.

Dennoch wollen die Verantwortlichen wohl auch 2022/23 gern auf die Dienste des 25-Jährigen setzen und ihn nach Informationen von "Bild" unbedingt fest verpflichten.

Demnach wollen die Valencia-Funktionäre in den kommenden Tagen Kontakt zu Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic aufnehmen, um die Ablösemodalitäten auszuhandeln. Im Raum steht genau jene Summe, die auch via Kaufpflicht nötig gewesen wäre, also 7,5 Millionen Euro.

Winkt Hertha BSC ein Wettbieten?

Laut dem spanischen Radiosender "Cadena SER" hat allerdings auch der FC Villarreal ein Auge auf Alderete geworfen. Gut möglich also, dass sich die Ablösesumme durch das verstärkte Interesse an Alderete sogar noch erhöht.

So oder so: Nach Berlin scheint der Innenverteidiger, dessen Vertrag bei Hertha noch bis 2025 datiert ist, wohl nicht mehr zurückzukehren.

Mit einem Verkauf würden die Verantwortlichen ein gutes Geschäft machen. Der 25-Jährige war Mitte 2020 für vier Millionen Euro vom FC Basel in die deutsche Hauptstadt gewechselt. Nun winkt Hertha BSC womöglich knapp das Doppelte.