Entscheidung naht! Hier läuft HSV vs. Hertha BSC live im TV

IMAGO/Felix Schlikis

HSV und Hertha BSC wollen beide das letzte Bundesliga-Ticket lösen

Es ist das entscheidende Duell zweier Traditionsvereine, die 2022/2023 unbedingt Bundesliga spielen wollen. Am Montagabend (ab 20:30 Uhr) treffen der Hamburger SV und Hertha BSC zum entscheidenden Rückspiel in der Bundesliga-Relegation aufeinander. Wer überträgt die Partie zwischen dem HSV und der Hertha live im TV und Stream?

Nach der 0:1-Heimniederlage im Hinspiel am Donnerstagabend sind die Vorzeichen aus Sicht der Berliner eindeutig: Hertha BSC steht bereits am Abgrund und droht bereits zum dritten Mal innerhalb der letzten zehn Jahre abzusteigen.

Nachdem es die Alte Dame gleich dreimal in der Meisterschaft verpasst hat, sich vorzeitig auf Platz 15 zu sichern und den Ligaverbleib klarzumachen, könnte es jetzt tatsächlich noch zum absoluten Fiasko kommen. In seinem letzten Spiel als Trainer von Hertha BSC will Felix Magath mit seinem Team doch noch die Wende schaffen und das 0:1 aus dem Hinspiel gegen die Hanseaten drehen.

Der HSV hingegen will am Montagabend im Hamburger Volksparkstadion mit großem Selbstvertrauen aufspielen. Die Elf von Cheftrainer Tim Walter hat insgesamt sechs Pflichtspiele in Serie zuletzt gewonnen und steht nun so dicht wie nie vor der lang ersehnten Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus.

Wo wird die entscheidende zweite Relegations-Partie zwischen dem HSV und Hertha BSC live im TV und im Stream übertragen? Hier gibt's die Antwort.

Hier läuft die Bundesliga-Relegation mit HSV vs. Hertha BSC live im TV

23. Mai, ab 20:30 Uhr: Hamburger SV vs. Hertha BSC - live und in voller Länge im Free-TV bei Sat.1 und live im Pay-TV bei Sky.

Im Internet ist die Partie bei sat1.de und ran.de zu sehen sowie beim Online-Angebot von Sky.

Einen ausführlichen Live-Ticker zur Bundesliga-Relegation zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV es wie gewohnt bei sport.de.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Rohr - Vagnoman, Glatzel, Kittel | Trainer: Walter

Hertha BSC: Christensen - Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Tousart, Ascacibar - M. Richter, K.-P. Boateng, S. Serdar - Belfodil | Trainer: Magath