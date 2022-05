Offiziell! FC Bayern präsentiert ersten Neuzugang

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Noussair Mazraoui wechselt zum FC Bayern

Nach zahlreichen Vertragsverlängerungen hat der FC Bayern nun auch den ersten Neuzugang für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Von Ajax Amsterdam wechselte Noussair Mazraoui nach München. Das gaben die Klubs am Dienstag bekannt.

Der 24-jährige Rechtsverteidiger heuert ablösefrei an der Säbener Straße an und unterschreibt beim FC Bayern einen Vertrag bis Ende Juni 2026.

"Noussair Mazraoui ist der nächste Baustein, um unsere Mannschaft weiter gezielt zu verstärken. Für die neue Saison haben wir uns wieder große Ziele vorgenommen, und Spieler wie Noussair Mazraoui erweitern unsere Möglichkeiten. Wir freuen uns sehr, mit ihm gemeinsam auch in der Champions League wieder anzugreifen und wollen mit ihm in den nächsten Jahren viele Erfolge feiern", kommentiert Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn den Deal gegenüber "fcbayern.com".

Sportvorstand Hasan Salihamidzic ergänzt: "Wir freuen uns, dass Noussair Mazraoui unser erster Neuzugang in dieser Transferperiode ist. Er hatte Angebote aus ganz Europa und hat sich für uns entschieden, weil wir einen klaren Plan mit ihm haben und mit ihm große Ziele erreichen wollen. Noussair ist ein Spieler, der über die rechte Seite offensiv viel Druck macht. Uns gefällt auch seine Mentalität sehr: Er brennt für diese Herausforderung beim FC Bayern."

Mazraoui begründet Wechsel zum FC Bayern

Mazraoui stammt aus der Jugend von Ajax Amsterdam, wo er zum Profi und Leistungsträger reifte. In 136 Pflichtspielen für die Hauptstädter erzielte der marokkanische Nationalspieler bislang zehn Tore und bereitete neun Treffer vor. Seine offensiven Fähigkeiten bewies er vor allem in der abgelaufenen Spielzeit der Eredivisie: In 25 Partien traf Mazraoui fünfmal und legte zwei Tore auf.

"Ich hatte gleich bei den ersten Gesprächen mit dem FC Bayern ein gutes Gefühl und freue mich, zu einem der größten Vereine von Europa zu wechseln", kommt der Neuzugang selbst zu Wort. "Der FC Bayern ist gerade zum zehnten Mal in Serie Deutscher Meister geworden und wird außerdem auch im nächsten Jahr wieder zum Kreis der Anwärter auf den Gewinn in der Champions League zählen. Ich habe mich für diesen Klub entschieden, weil ich hier die größten Titel gewinnen kann."