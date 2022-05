Hertha BSC widerspricht Rücktrittsmeldung

unknown

Werner Gegenbauer ist weiterhin Präsident von Hertha BSC

Hertha BSC hat den Meldungen über einen Rücktritt von Präsident Werner Gegenbauer widersprochen.

Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, habe der Club-Chef sein Amt entgegen anderslautender Medienberichte nicht niedergelegt.

Geschäftsführer Fredi Bobic sagte bei einer Gesprächsrunde, er bedauere die Gerüchte. Er habe sich nach dem Klassenerhalt im Relegationsduell gegen den Hamburger SV noch nicht mit Gegenbauer unterhalten, aber Nachrichten geschrieben. "Er ist unser Präsident, aktuell", sagte Bobic.

In Berlin wird seit längerem mit einem Rückzug von Gegenbauer vor der Mitgliederversammlung am Sonntag gerechnet. Er würde damit einer möglichen Abwahl zuvorkommen. Der 71-Jährige führt den Club sein 2008 und stand in der Vergangenheit massiv in der Kritik.

Eine Aussage von Gegenbauer selbst gab es am Dienstag auch von Seiten der Hertha nicht. Am Mittwoch tagt das Präsidium. Den angekündigten Abschied von Finanzchef Ingo Schiller zum 31. Oktober findet Bobic "schade".