Gnabry weiter bei mehreren Top-Klubs gehandelt

Serge Gnabry hat beim FC Bayern noch nicht verlängert

Bleibt er beim FC Bayern oder nicht? Die Zukunft von Serge Gnabry wirft weiterhin viele Fragen auf. Neben einem möglichen Wechsel in Richtung Real Madrid rückte zuletzt ein weiteres Szenario in den Fokus, wie es mit dem Offensiv-Star weitergehen könnte.

In englischen und deutschen Medien wurde zuletzt immer wieder gespielt, dass es den 26-Jährigen zurück zum FC Arsenal ziehen könnte. Bei den Gunners hatte Gnabry einst den Durchbruch zum Fußball-Profi geschafft und in der Premier League bereits als 17-Jähriger debütiert.

Wie es im Podcast von "Bild"-Fußballchef Christian Falk heißt, sieht Gnabry selbst das Projekt FC Arsenal als "nicht beendet" an und könnte sich durchaus vorstellen, noch einmal für die Gunners aufzulaufen.

Es soll sogar schon einen ersten Kontakt zwischen den Beteiligten gegeben haben, um die Möglichkeiten eines Wechsels auszuloten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Klub aus London allerdings noch auf Champions-League-Kurs. Die Königsklasse wurde von Arsenal am vorletzten Liga-Spieltag nach dem 0:2 bei Newcastle United dann noch aus der Hand gegeben.

Mit der Perspektive, lediglich Europa League spielen zu können, ist ein ernsthaftes Bemühen um Serge Gnabry somit praktisch ausgeschlossen - zumindest in diesem Jahr.

Mané mit positiven Signalen in Richtung FC Bayern?

Eine feste Größe in der Champions League wird hingegen auch 2022/2023 Real Madrid sein. Die Königlichen spielen in diesem Jahr erfolgreich auf wie lange nicht, krönten sich zum spanischen Meister und stehen am Samstagabend im Endspiel der diesjährigen Königsklasse gegen den FC Liverpool (ab 21:00 Uhr).

Real Madrid wird ebenfalls ein ernsthaftes Interesse an Gnabry nachgesagt, spätestens seit dem sich der Transfer von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain nach Spanien erledigt hat.

Laut "Bild" soll sich Gnabry auch einen Wechsel in die spanische LaLiga grundsätzlich vorstellen können, sollten die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen.

Sollte sich Real Madrid dazu bereiterklären, die von Gnabry gestellten Gehaltsforderungen zu erfüllen und auch noch eine Ablösesumme von bis zu 60 Millionen Euro an den FC Bayern zu bezahlen, könnte diese Personalie tatsächlich heiß werden.

Entscheidend dürfte hierbei auch sein, ob es dem FC Bayern gelingt, Liverpool-Star Sadio Mané zu verpflichten. Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg soll es "positive Signale" vom Liverpool-Star hinsichtlich eines Wechsels gegeben haben. Der vielleicht entscheidende Anstoß, der den großen Transfer-Stein rund um die Flügelstürmer-Positionen beim FC Bayern endgültig ins Rollen bringen könnte.