Sandhausen verpflichtet tschechischen Torjäger

SV Sandhausen

SVS-Neuzugang Matej Pulkrab wird von Mikayil Kabaca (r.) empfangen

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den tschechischen Stürmer Matej Pulkrab verpflichtet.

Der 25-Jährige kommt ablösefrei von Europa-League-Teilnehmer Sparta Prag. Für den früheren U21-Nationalspieler ist es die erste Station außerhalb seines Heimatlandes.

Willkommen beim #SVS, Matej! ✍️



Der SV Sandhausen hat mit Matej #Pulkrab seinen ersten Neuzugang für die Saison 2022/23 unter Vertrag genommen. Der Angreifer wechselt von @ACSparta_CZ an den Hardtwald. ⚫️⚪️#SVS1916 #WirEchtAnders pic.twitter.com/JBsSiIaXy7 — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) 31. Mai 2022

Pulkrab hatte in der abgelaufenen Saison in 18 Ligaspielen sieben Tore erzielt, in der Europa League kam er dreimal zum Einsatz.