Französischer Sturm-Riese im Visier von Hertha BSC

IMAGO/JustPicturesPlus

Angeblich Thema bei Hertha BSC: Ludovic Ajorque

Im allerletzten Moment hat Hertha BSC den Abstieg in die 2. Bundesliga abwenden können. Um in der neuen Saison nicht wieder in Not zu geraten, basteln die Berliner schon an Neuzugängen. Einer davon könnte aus der Ligue 1 kommen.

Es scheint, als habe Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic sein altes Notizbuch wieder hervorgekramt. Ein französischer Medienbericht bringt bei den Hauptstädtern nämlich einen Spieler ins Gespräch, den der Funktionär 2019 angeblich schon einmal zu Eintracht Frankfurt holen wollte.

Gemeint ist der 1,97 Meter große Sturmtank Ludovic Ajorque von RC Straßburg, der nach Informationen von "le10sport" auf dem Radar der Alten Dame auftaucht.

Der 28-Jährige zählte in den vergangenen Spielzeiten zu den zuverlässigsten Torjägern der Ligue 1. Insgesamt 45 Treffer erzielte Ajorque seit seinem Wechsel nach Straßburg vor vier Jahren, in der abgelaufenen Saison waren es zwölf.

Ob Hertha in der Lage wäre, die Ablöse für den Angreifer zu stemmen, ist allerdings fraglich. Ajorques aktueller Vertrag ist noch bis 2024 gültig, eine Summe im zweistelligen Millionenbereich würde daher sicher fällig werden.

Hinzu kommt, dass mehrere Klubs aus dem In- und Ausland ebenfalls um den Sturm-Riesen werben sollen. Besonders gute Karten werden OSC Lille nachgesagt.

Hertha BSC mit Überangebot im Sturmzentrum

Bevor die Hertha einen neuen Neuner verpflichten kann, müssen jedoch erstmal Profis abgegeben werden. Nach aktuellem Stand stehen sechs (!) nominelle Mittelstürmer im Kader für 2022/2023.

Neben Stevan Jovetic, Ishak Belfodil und Davie Selke sind auch die Leih-Rückkehrer Krzysztof Piatek und Daishawn Redan sowie der per Rückkaufoption aus Fürth geholte Jessic Ngankam im Berliner Team.

Scheint, als müsste Fredi Bobic erst einmal sein Verkaufs-Talent unter Beweis stellen, ehe er bei Ajorque in die Vollen gehen kann.