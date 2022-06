Eintracht Frankfurt soll Offensiv-Youngster scouten

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Eintracht Frankfurt soll ein Talent aus Algerien ins Visier genommen haben

Auf der Suche nach neuen Talenten ist Eintracht Frankfurt angeblich auf einen Youngster aufmerksam geworden, der zurzeit beim prestigeträchtigen Maurice Revello Tournament sein Können unter Beweis stellt.

Der 19-jährige Algerier Adil Boulbina soll es Eintracht Frankfurt angetan haben. Das berichtet "DZfoot". Demnach steht die SGE mit ihrem Interesse allerdings längst nicht alleine da.

Scouts der französischen Klubs SCO Angers und OSC Lille sollen ebenso auf den Linksaußen aufmerksam geworden sein wie Celtic Glasgow. Die Schotten hatten Eintracht Frankfurt unlängst im Finale der Europa League mit 5:4 im Elfmeterschießen besiegt. Nun könnte es auf dem Transfermarkt erneut zu einem Duell kommen.

Die Späher sollen beim 0:1 des algerischen Nachwuchses gegen die Talente aus Japan vor Ort gewesen sein. Boulbina vergab zehn Minuten vor dem Schlusspfiff zwar eine große Chance, gehörte aber zu den besten Akteuren auf dem Rasen. In einem Freundschaftsspiel Algeriens gegen Palästina im Vorfeld des Jugend-Turniers gehörte Boulbina beim 3:1-Sieg zu den Torschützen.

Verhandelt Eintracht Frankfurt schon mit Boulbinas Klub?

Derzeit steht Boulbina beim algerischen Erstligisten Paradou AC unter Vertrag, für den er in der vergangenen Spielzeit in 25 Liga-Einsätzen drei Tore erzielte und drei Treffer vorbereitete.

Dem Bericht zufolge soll Paradou mit einem der vermeintlich interessierten Klubs sogar bereits Gespräche aufgenommen haben. Um welchen Verein es sich handelt, lässt "DZfoot" allerdings offen.

Ob Eintracht letztlich ernst macht, ist offen. Klar ist hingegen, dass der Sprung aus Algerien in die Bundesliga kein leichter, die Konkurrenz bei den Hessen groß ist. Zur neuen Saison stößt mit Youngster Faride Alidou bereits ein Spieler zum Kader, der ebenfalls meist den linken Flügel beackert.

Weitere Chancen den Offensivspieler in Aktion zu erleben, haben die Scouts am Freitag gegen Kolumbien und am 6. Juni gegen die Komoren. Um noch eine Chance auf das Halbfinale zu haben, müsste Algerien wohl beide Partien gewinnen.