Talent verlängert und verlässt den FC Bayern

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Lenn Jastremski hat beim FC Bayern verlängert

Die Saison 2021/22 verbrachte Lenn Jastremski vom FC Bayern auf Leihbasis bei Viktoria Köln. Unlängst kehrte der Offensivspieler nach München zurück und verlängerte. Zumindest die nahe Zukunft des 21-Jährigen liegt allerdings nicht an der Säbener Straße.

Am Dienstag gab der FC Bayern bekannt, dass Lenn Jastremski seinen Vertrag um ein Jahr bis zum Sommer 2024 verlängert habe, in der kommenden Spielzeit allerdings an Erzgebirge Aue verliehen wird. Als 17. der abgelaufenen Zweitliga-Saison gehen die Veilchen im kommenden Jahr in der 3. Liga an den Start.

"Lenn war in Köln leider mehrfach vom Verletzungspech verfolgt, dennoch hat er dort immer wieder sein Potenzial andeuten können. Wir freuen uns, den Vertrag mit ihm verlängert zu haben und sind überzeugt, dass er nun in Aue den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann. Dabei wünschen wir Lenn viel Erfolg", kommentierte Bayern Campus-Leiter Jochen Sauer den Deal.

Jastremski bestritt für Viktoria elf Partien in der 3. Liga. Zwar stand er nur zweimal die vollen 90 Minuten auf dem Rasen, konnte allerdings immerhin zwei Treffer erzielen.

Erzgebirge Aue freut sich auf Neuzugang vom FC Bayern II

Der deutsche U20-Nationalspieler erlernte sein Handwerk in der Jugend des VfL Wolfsburg und wechselte 2020 zum FC Bayern II. Nach einer Spielzeit (33 Einsätze/4 Tore/4 Vorlagen in der Regionalliga Bayern) entschieden die Münchner, dass Jastremski in der 3. Liga Erfahrung sammeln soll.

"Mit Lenn konnten wir einen jungen, großen Stürmer verpflichten, der eine sehr gute Ausbildung in Wolfsburg genossen hat und auch schon Drittligaerfahrung bei Bayern II und Viktoria Köln sammeln konnte", äußerte sich Aues Coach Timo Rost über den Neuzugang. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Aue. Hier lebt die ganze Stadt, eine ganze Region den Verein. Das ist mir sehr wichtig", ergänzte Jastremski.