Millionen-Ablöse? Nächster Schalke-Neuzugang perfekt

IMAGO/H. Langer

Tobias Mohr wechselt zum FC Schalke 04

Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht.

Wie die Königsblauen am Mittwoch mitteilten, wechselt Tobias Mohr vom 1. FC Heidenheim aus der 2. Bundesliga nach Gelsenkirchen.

Mohr erhält auf Schalke einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025 und die Rückkennummer 29. "Über alle weiteren Modalitäten haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart", heißt es in der Mitteilung des Revierklubs.

Mohrs Vertrag in Heidenheim lief noch bis 2023. Für den 26-Jährigen wird also eine Ablösesumme fällig. Dieses soll Medienberichten zufolge bei rund einer Million Euro liegen.

Bemühungen des FC Schalke 04 "kein Geheimnis"

"Es ist kein Geheimnis, dass wir Tobias schon länger kennen, langfristig beobachtet und um ihn gekämpft haben. Dass wir die Verpflichtung nun erfolgreich umsetzen konnten, freut uns sehr", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder.

Mohr überzeuge durch "einen richtig guten linken Fuß, mit dem er jederzeit durch Tore und eigene Abschlüsse Gefahr kreieren kann. Dazu bringt er das passende Tempo mit, um sich die nötigen Freiräume zu schaffen", schwärmte Schröder.

In der abgelaufenen Spielzeit im Unterhaus gehörte Mohr zu den auffälligsten Spielern auf seiner Position. Acht Treffer und fünf Vorlagen gelangen dem gebürtigen Aachener in 33 Ligaspielen.

FC Schalke 04 erhofft sich "Flexibilität und Unberechenbarkeit"

"Tobias kann durch seine Stärken im Offensivbereich beide Positionen auf dem linken Flügel ausfüllen. Das gibt uns eine gewisse Flexibilität und Unberechenbarkeit, auch im Wechsel mit Thomas Ouwejan. Seine bissige, hartnäckige und unermüdliche Spielweise wird uns im Kampf um den Klassenerhalt guttun", sagte der neue S04-Chefcoach Frank Kramer.

Flügelflitzer für die linke Außenbahn: Tobias Mohr wechselt vom @FCH1846 zum #S04 🆕



Herzlich willkommen auf Schalke! 👋🏽 — FC Schalke 04 (@s04) 8. Juni 2022

Mohr bezeichnete seinen Wechsel in die Bundesliga als "Traum eines jeden Fußballers. Dass ich diesen ausgerechnet mit Schalke 04 leben darf, macht mich wirklich stolz. Ich werde alles, was in mir steckt, auf den Platz bringen, damit wir unser großes Ziel, den Klassenerhalt, gemeinsam erreichen können. Und hoffentlich gelingt mir dabei noch das eine oder andere Tor."