Gerüchte um Bayern-Star "an den Haaren herbeigezogen"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Eric Maxim Choupo-Moting (l.) bleibt offenbar beim FC Bayern

Der FC Bayern dürfte in diesem Transfersommer noch einige Änderungen am Kader vornehmen. Eric Maxim Choupo-Moting und Marcel Sabitzer werden aber wohl auch in der kommenden Saison dem Team von Cheftrainer Julian Nagelsmann angehören.

Eric Maxim Choupo-Moting und Marcel Sabitzer spielten beim FC Bayern in der abgelaufenen Saison bestenfalls eine Nebenrolle. Dennoch liegt die sportliche Zukunft des Duos weiterhin an der Säbener Straße, wie Berater Roger Wittmann am Sonntag bei "Bild" erklärte.

Die Abschiedsgerüchte um Choupo-Moting seien "an den Haaren herbeigezogen", meinte der Spieleragent. "Ich weiß nicht, warum das geschrieben wurde, das hat der Junge auch intern klargestellt. Es gibt keinen Grund das zu schreiben. Er bleibt bei den Bayern", wurde Wittmann deutlich.

Sabitzer will ebenfalls beim FC Bayern bleiben

Dem 62-Jährigen zufolge hält Sabitzer den Münchnern trotz einer schwierigen Debütsaison ebenfalls die Treue. "Er hat jetzt ein schlechtes Jahr gespielt. Er kam am letzten Tag des Transferfensters, war ja auch der Wunschspieler von Trainer Julian Nagelsmann. Aber es war jetzt nicht sein Jahr. Er hat sich vorgenommen, das zu korrigieren", sagte Wittmann.

Ähnlich hatte sich Sabitzer vor wenigen Tagen selbst geäußert. "Dass es noch einmal ein anderes Pflaster ist und dass es viele Spieler gab, bei denen es im ersten Jahr bei den Bayern nicht so war wie erwartet, ist halt einmal so", erklärte der zentrale Mittelfeldspieler am Rande des Trainingslagers der österreichischen Nationalmannschaft.

In der kommenden Saison werde er "ab Tag eins an meine Chance glauben und probieren, mein Ding durchzuziehen", so Sabitzer. "An meine Stärken glaube ich, ich habe ja nichts verlernt. Ich habe es nur nicht so entfalten können", versicherte der 28-Jährige.

Er habe in den vergangenen Jahren "auf höchstem Niveau gezeigt, dass ich ein Topspieler bin", sagte Sabitzer: "Ich glaube wenig daran, dass ich das verlernt habe."