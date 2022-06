Italiens Presse alarmiert: "Was für eine Demütigung"

IMAGO/UWE KRAFT

Der DFB-Auswahl gelang ein historischer Sieg gegen Italien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat Nations-League-Gegner Italien fulminant mit 5:2 (2:0) vom Platz gefegt und auf dem Weg zur WM erste Zweifel beiseite legen können. Die deutsche Presse lobte die DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick daher in höchsten Tönen. In Italien hingegen herrscht nach der historischen Pleite Alarmstimmung. Die Pressestimmen:

Deutschland:

RTL: "WM-Mutmacher: Dieser DFB-Sieg kam gerade noch rechtzeitig. Endlich kein 1:1, endlich gegen einen Großen gewonnen. Pünktlich zur aufkeimenden und lauter werdenden Kritik liefern Bundestrainer Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft. Rechtzeitig zum Urlaubsbeginn beschenken sie sich mit einem 5:2-Stimmungsaufheller gegen Italien. Ein Fingerzeig für die WM im Winter?"

kicker: "5:2! Spielfreudige DFB-Elf bezwingt Italien deutlich. Alle drei Nations-League-Spiele der deutschen Mannschaft endeten 1:1, das änderte sich am Dienstagabend: Eine sehr spielfreudige DFB-Elf bezwang Europameister Italien klar und deutlich mit 5:2."

Bild: "Super-Sieg gegen Italien! Diese Tore machen uns WM-Lust. Die 1:1-Krise ist beendet! Nach vier Unentschieden zerfetzt unsere Nationalelf die schwarze Serie."

ntv: "Die Deutschen zündeten die Rakete, mit Ansage. Das 5:2 über Italien ist ein Befreiungsschlag, wenn auch von sportlich eher eingeschränktem Wert ist. Zwölf Spielern hatte Italiens Trainer Roberto Mancini in den letzten Spielen zu ihrem Länderspieldebüt verholfen, auf der Suche nach frischem Einfluss für den Wiederaufbau nach der verpatzten WM-Quali. Was im Hinspiel noch gutgegangen war, ging nun schief: Die Italiener wurden für die ebenfalls auf der Suche nach sich selbst und der eigenen Selbstverständlichkeit befindlichen DFB-Elf zum Aufbaugegner."

Spiegel online: "Kantersieg über Italien – Deutschland spielt sich frei. Nach zuletzt drei Unentschieden hat die DFB-Elf in der Nations League den ersehnten ersten Sieg geholt und dabei teilweise begeistert. Mit einem guten Gefühl geht es für die Nationalspieler jetzt in den Urlaub."

Süddeutsche Zeitung: "Das DFB-Team vertreibt den 1:1-Fluch und schlägt einen sogenannten Großen: Beim Sieg gegen Italien in Mönchengladbach überzeugt die Mannschaft von Hansi Flick vor allem in der Offensive."

F.A.Z.: "DFB-Team siegt gegen die Selbstzweifel. Die Nationalmannschaft schlägt Italien deutlich und verabschiedet sich mit dem ersehnten Erfolgserlebnis in den Urlaub. Die Deutschen spielen cool wie selten – Timo Werner trifft gar zweimal."

Italien:

Gazzetta dello Sport: "Eine Albtraumnacht mit den Deutschen. Eine totale Katastrophe. Eine Demütigung. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass Deutschland uns in einem Pflichtspiel schlägt. Ein Italien, das gar nicht anwesend war, müde, träge, das einen Fehler nach dem anderen machte. Mancini hatte wenige und wirre Ideen. Die Azzurri waren den Deutschen ausgeliefert."

Corriere dello Sport: "Italien, eine Ansammlung von Fehlern. Was für eine Demütigung durch Deutschland. Und das nach der blamablen Niederlage gegen Argentinien und dem Scheitern in der WM-Qualifikation gegen Mazedonien. Wir fahren in die Sommerpause, ohne zu wissen, wer wir sind und wie groß wir wirklich sind."

La Repubblica: "Es war nicht nur die erste Niederlage gegen die Deutschen in einem Pflichtspiel. Sondern auch eine der größten Pleiten in der Geschichte der Nationalmannschaft. Das rücksichtslose 5:2 der Deutschen unterbrach brutal die Katharsis der Erneuerung unserer Nationalelf. So endet die schmerzhafteste Saison. Zum zweiten Mal in Folge die WM verpasst. Und nun diese Schlappe."

La Stampa: "Mancinis Italiener zerfallen: Azzurri von Deutschland überrollt. Was bis dato noch nie passiert ist, passiert dem jungen Italien von Mancini: Deutschland schlägt uns zum ersten Mal in der Geschichte in einem Pflichtspiel."

Tuttosport: "Deutschland vernichtend, Italien gedemütigt, versenkt mit 5:2. Es ist eine folgenschwere, schmerzhafte Niederlage, die wir hinnehmen müssen. Es war praktisch ein einseitiges Spiel, das zum Nachdenken anregt. Italien hatte eine erste gute Chance - dann nichts mehr. Es begann Italiens Leidensweg. Deutschland war Herr auf dem Platz. Es hörte einfach nicht auf."