Mané sorgt für neue Wechsel-Spekulationen

IMAGO/Paul Greenwood/Shutterstock

Sadio Mané wird in diesem Sommer wohl zum FC Bayern wechseln

Der FC Bayern will Sadio Mané vom FC Liverpool verpflichten, hat den Starspieler zum Königstransfer dieses Sommers auserkoren. Und auch der 30-Jährige selbst will wohl unbedingt in die Bundesliga kommen. Was bislang noch fehlt, ist die Einigung zwischen den beiden Klubs über die finanziellen Rahmenbedingungen des Deals. Am Donnerstag hat Mané selbst nun die Spekulationen über seinen bevorstehenden Liverpool-Abschied weiter angeheizt.

Der 30-Jährige hatte eigentlich angekündigt, sich in der Öffentlichkeit nicht weiter über die Gerüchte zu seiner Person zu äußern, ehe wasserdichte Fakten geschaffen worden sind. Schließlich war die Aufregung um Mané schon groß genug, als er auf einer Pressekonferenz der senegalesischen Nationalmannschaft auf die Meldungen seine Person betreffen reagiert hatte.

Jetzt aber hat ein einzelnes "Like" in den sozialen Medien für neue Aufruhr rund um den FC Liverpool gesorgt. Via Twitter kursiert derzeit ein Screenshot des Liverpooler Fan-Account "Liverpoolgoals". Dort abgebildet ist die Nachricht des riesigen Instagram-Kanals der Seite, die über 1,1 Millionen Abonnenten besitzt, an Sadio Mané.

Sadio just liked my message thanking him for everything, I’m gonna go cry now 🥲😭💔 pic.twitter.com/tsSUt14eaZ — LiverpoolGoals 🇺🇾 (@Liverpoolgoals_) 15. Juni 2022

Wird Mané schon bald beim FC Bayern vorgestellt?

Zu lesen ist eine Art Danksagung des Accounts mit seiner großen Community an den Flügelstürmer: "Wir lieben dich sehr, du bist eine große Vereinslegende und wir verstehen, dass du gehen willst. Ich wünsche dir nichts als Glück bei Bayern, einem anderen großen Verein", lautet die Nachricht an Mané.

Der Spieler selbst reagierte auf die Direktnachricht, versah die Botschaft mit einem Herz-Emoji. Diese Reaktion kann wohl als eindeutiges Zeichen gedeutet werden, dass der Weg des Superstars an der Anfield Road tatsächlich in Kürze zu Ende ist und er sich vom FC Liverpool verabschieden wird.

Sadio Mané gehörte in den letzten sechs Jahren zu den prägenden Figuren bei den Reds, holte mit Liverpool unter anderem 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft.