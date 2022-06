"Planung total erschwert": BVB-Teammanager fürchtet "Problem"

IMAGO/Thomas Bielefeld

Fungiert als Teammanager der U23 des BVB: Ingo Preuß

Rund um den Wechsel von U23-Coach Enrico Maaßen zum FC Augsburg herrschte bei Borussia Dortmund viel Unruhe. BVB-Teammanager Ingo Preuß will dennoch nicht gegen den ehemaligen Erfolgstrainer nachtreten.

"Enno hatte bei uns riesigen Erfolg und wir haben auch gut zusammengearbeitet. Unsere Saison-Planung ist durch seinen kurzfristigen Weggang natürlich total erschwert worden. Aber das Thema ist für mich jetzt erledigt", sagte Preuß den "Ruhr Nachrichten".

Der Verpflichtung von Maaßens Nachfolger Christian Preußer ging in Dortmund ein umfangreiches Prozedere voraus.

"Ich habe eine Vorauswahl an Kandidaten getroffen. Gefunden habe ich sie durch mein eigenes Netzwerk, durch Recherchen und durch Angebote, die entweder persönlich oder über Berater erfolgt sind. Mit einigen haben wir Vier-Augen-Gespräche geführt und auch da Filter eingesetzt. Und am Ende haben Sebastian Kehl und ich uns mit dem jeweiligen Kandidaten zusammengesetzt, haben einige Dinge erörtert, die wichtig sind und die Profis betreffen", schilderte Preuß.

BVB: Neuer U23-Coach "sehr gut vorbereitet"

Beim BVB trifft Preußer, der zuvor im Nachwuchs des SC Freiburg und bei Fortuna Düsseldorf tätig war, nun auf einen nicht von ihm selbst zusammengestellten Kader.

"Es ist schon so, dass wir gerne Spieler im Einklang mit dem Coach verpflichten. Dieser Teil ist ausgefallen. Aber dass das jetzt ein riesiger Nachteil ist, glaube ich eher nicht. Christian konnte beim Gespräch im Restaurant ein Blatt Papier auf den Tisch legen und den Kader, den wir haben, zusammenstellen. Er war sehr gut vorbereitet", sagte Preuß.

"Wenn das nicht so ist, haben wir qualitativ ein Problem"

Zur Frage, ob der neue Kader im Vergleich zum letztjährigen qualitativ gleichwertig besetzt sei, äußerte sich der langjährige BVB-Funktionär zurückhaltend.

"Das kann ich jetzt noch nicht definitiv sagen. Ich möchte die Spieler mit einer Einschätzung aber auch nicht unter Druck setzen", so Preuß. "Es ist so, dass wir in Immanuel Pherai, Tobias Raschl, Ansgar Knauff, Steffen Tigges, Taylan Duman und Lennard Maloney Spieler herausgebracht haben, die höherklassig spielen. Wenn wir das wieder in dieser Vielzahl schaffen, können wir sagen, es wird eine Top-Saison. Wenn das nicht so ist, haben wir qualitativ ein Problem. Aber das wird sich zeigen."