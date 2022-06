Nächstes Talent verlässt den FC Bayern

IMAGO/Peter Hartenfelser

Christopher Scott wird den FC Bayern wohl verlassen

In den vergangenen Wochen nahmen die Abschiedsgerüchte um Christopher Scott aus der Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern Fahrt auf. Nun steht der 20-Jährige wohl vor einem Wechsel. Über seinen neuen Arbeitgeber herrscht allerdings Uneinigkeit.

Wie die "Sport Bild" und die "Rheinische Post" übereinstimmend berichten, wird Christopher Scott den FC Bayern im Sommer verlassen. Einen neuen Dreijahresvertrag habe der offensive Mittelfeldspieler, dessen Arbeitspapier Ende Juni ausläuft, abgelehnt.

Uneinig sind sich die Quellen derweil, wohin es Scott zieht. Während die "Sport Bild" schreibt, der gebürtige Kölner schließt sich dem belgischen Erstligisten Royal Antwerpen an, berichtet die "Rheinische Post" von einem bevorstehenden Wechsel zu Fortuna Düsseldorf.

Zuletzt wollte das Portal "ghanasoccernet" noch exklusiv erfahren haben, dass Scott kurz vor einer Einigung mit dem schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow steht.

Neben Celtic sollen auch der FC Brentford sowie andere Klubs aus Deutschland interessiert sein. Auch der österreichische Verein SK Austria Klagenfurt soll schon beim Offensivspieler vorgefühlt haben.

Mit der Hoffnung, regelmäßig Einsätze in der ersten Mannschaft des FC Bayern zu bekommen, wechselte Christopher Scott im Sommer 2020 von Bayer Leverkusen an die Isar. Seitdem durfte der Stürmer gerade einmal 32 Minuten Profi-Luft in München schnuppern. Offenbar zu wenig für ihn.

Auch Armindo Sieb verlässt den FC Bayern

Vor allem für die Regionalliga-Mannschaft des Rekordmeisters wäre Scotts Abgang ein herber Verlust. Der 19-Jährige war in der abgelaufenen Saison mit sieben Toren in 24 Einsätzen einer der treffsichersten Akteure des Teams, das die Spielzeit hinter der Spielvereinigung Bayreuth auf dem zweiten Tabellenplatz beendete.

Neben Scott wird auch Armindo Sieb den FC Bayern verlassen. Der Nachwuchsstürmer schließt sich dem Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth an. Sieb kam in der abgelaufenen Saison zehn Mal für den FC Bayern II in der Regionalliga zum Einsatz.