BVB buhlt um Abwehr-Juwel aus Brasilien

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Sebastian Kehl sucht beim BVB nach weiteren Verstärkungen

In diesem Sommer hat Borussia Dortmund mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck bereits zwei Top-Spieler für die Abwehr verpflichtet. Trotzdem hat der BVB offenbar bereits den nächsten Innenverteidiger im Blick.

Nach Informationen des brasilianischen Journalisten Jorge Nicola hat der Youngster Robert Renan das Interesse der Westfalen geweckt.

Demnach habe es der 18-Jährige auf die Wunschliste der Dortmunder geschafft. Der Klub soll sich sogar schon aktiv um die Dienste des Defensivspielers bemühen. Im Raum stehe eine mögliche Ablösesumme von zehn bis zwölf Millionen Euro.

Das Abwehr-Juwel sei allerdings auch Teams aus der Premier League aufgefallen. Manchester City und die Wolverhampton Wanderers seien ebenfalls an Renan interessiert, heißt es.

Der Linksfuß entstammt der Jugendakademie des brasilianischen Top-Klubs Corinthians aus Sao Paulo. In der vergangenen Saison gab Renan für den siebenfachen Meister sein Profi-Debüt. In den Junioren-Teams der Selecao kam er jedoch bislang nicht zum Einsatz.

BVB baut die Abwehr komplett um

Beim BVB wäre Renan sicherlich kein Kandidat für die erste Elf, perspektivisch könnte er aber ein Lücke füllen. Da sich Mats Hummel mit inzwischen 33 Jahren im fortgeschritten Fußballer-Alter bewegt, braucht der Revierklub in den kommenden Jahren einen Ersatz.

Manuel Akanji könnte den Verein sogar noch in diesem Sommer verlassen. Der Schweizer wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht.

Mit Dan-Axel Zagadou und Leihspieler Marin Pongracic hat die Borussia in diesem Sommer zudem bereits zwei Optionen für die Innenverteidigung verloren. Trotz der Verpflichtungen von Süle und Schlotterbeck ist das Abwehrzentrum deshalb nicht unbedingt üppig besetzt.

Sollte es Akanji noch wegziehen, blieben der Borussia neben Hummels und den beiden Neulingen nur noch Youngster Soumaïla Coulibaly und der variabel einsatzbare Emre Can auf dieser Position.