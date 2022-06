Berater klärt Gehaltswirbel um Neu-Bayer Mané auf

IMAGO

Sadio Mané spielt ab sofort für den FC Bayern

Ab der kommenden Saison geht Sadio Mané für den FC Bayern auf Torejagd. Der Offensivstar, der vom FC Liverpool kommt, gehört in München zu den Top-Verdienern. Zuvor hieß es, dass er die Reds auch deswegen verlassen habe, weil die Wertschätzung in finanzieller Form nicht mehr gegeben war. Doch an diesen Gerüchten ist offenbar nichts dran.

Er ist der mit Abstand größte Transfer der kommenden Fußball-Bundesliga-Saison: Sadio Mané. Mit der Verpflichtung des Senegalesen erhöht der FC Bayern nicht nur den Druck auf die etablierten Kräfte, sondern wäre auch für den Abgang von Weltfußballer Robert Lewandowski gewappnet. In dessen Gehalts-Region ist Mané laut "Bild" längst unterwegs, verdient in München laut einem Bericht rund 20 Millionen Euro.

Dass der senegalische Nationalspieler sich wegen dieser hohen Summe für den deutschen Rekordmeister entschieden hat, wie in den vergangenen Monaten in Premier-League-Kreisen spekuliert wurde, ist aber offenbar nicht wahr. Denn wie Bacary Cissé, der PR-Berater des 30-Jährigen im französischen Fernsehen enthüllte, war Manés Salär auch beim FC Liverpool schon sehr hoch.

FC Bayern: Sadio Mané auf Gehaltsniveau von Kimmich und Co.

"Ein Spieler von Sadios Kaliber kann nicht das Gehalt verdienen, worüber gesprochen wird. Die Zahlen im Umlauf sind komplett falsch", sagte Cissé bei "TV5 Monde". Laut einigen Berichten soll Mané bei den Reds lediglich sechs Millionen Euro im Jahr bekommen haben, andere Quellen schrieben von ebenfalls vergleichsweise bescheidenen zwölf Millionen Euro jährlich.

"Er hat schon mehr verdient, als er aus Southampton nach Liverpool kam", sagte Cissé über den Transfer, der im Sommer 2016 stattfand. "Er hat dann 2018 seinen Vertrag verlängert und sein Gehalt war viel höher als die Zahlen in den Medien", fügte der PR-Berater an. Am Ende dürfte Mané also auch schon in Liverpool zu den Top-Verdienern gehört haben.

In München tut er dies mit besagten 20 Millionen Euro im Jahr allemal. Neben Lewandowski dürften nur noch Joshua Kimmich, Manuel Neuer und Thomas Müller in ähnlichen Sphären verdienen.

Bei seiner Vorstellung sagte Mané, er suche beim FC Bayern "nach einer neuen Herausforderung". Finanzielle Gründe nannte der Senegalese nicht.