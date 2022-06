Medien: Bayern weigert sich Barca-Offerte für Lewy anzuhören

IMAGO/Markus Ulmer

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Kein Tag ohne neue Spekulationen rund um die Zukunft von Robert Lewandowski. Nach aktuellem Stand muss der wechselwillige Weltfußballer beim FC Bayern bleiben, darf sich nicht dem FC Barcelona anschließen, der seinerseits alles versucht, um den Weltfußballer unter Vertrag zu nehmen. Doch die Katalanen haben ihre Rechnung ohne die Münchner gemacht. Die bleiben nicht nur weiterhin bei ihrem Veto, sondern halten sich gleichzeitig im übertragenen Sinne sogar die Ohren zu, heißt es aus Spanien.

Bis Anfang September könnte die Wechsel-Saga um Robert Lewandowski noch dauern, denn der letzte Tag des Sommer-Transferfensters ist der 1.9.2022. Fast 70 Tage also noch, in denen sich die Gazetten weiter regelmäßig mit neuen Meldungen überschlagen werden. Dieses Mal ist es die spanische "Sport", die erfahren haben will, dass die Lage für Lewandowski derzeit offenbar ziemlich aussichtslos ist.

Während der Stürmerstar keine Lust hat, zum Trainingsstart des FC Bayern zu erscheinen, bietet sich ihm gleichzeitig möglicherweise gar keine andere Möglichkeit. Denn die Angebote des FC Barcelona, des größten Interessenten für den 33-Jährigen, gehen derzeit trotz aller Bemühungen ins Leere, wie es aussieht. Nach Informationen der "Sport" weigern sich die Bayern-Verantwortlichen rund um Sportchef Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Oliver Kahn nämlich, sich die Barca-Offerten überhaupt anzuhören.

FC Bayern: Lewandowski zeigt sich topfit

Trotzdem, so heißt es im Bericht der spanischen Zeitung weiter, ist man beim Vizemeister der vergangenen Spielzeit zuversichtlich, doch noch in die Verhandlungen mit den Münchnern einsteigen zu können und Lewandowski sogar bis Mitte des kommenden Monats unter Vertrag zu nehmen, damit dieser möglichst viel der Saisonvorbereitung mitmachen kann.

Lewandowski selbst zeigte sich zuletzt bei Instagram topfit. Auf dem neuesten Foto ist der Weltfußballer in einem Pool zu sehen. Stolz präsentiert er seinen gestählten Körper. Ob dieser in 2022/23 im Trikot des FC Bayern oder FC Barcelona stecken wird, dürfte auch davon abhängen, ob die Spanier ihr Angebot erheblich erhöhen.

Die letzte Offerte soll bei 35 Millionen Euro gelegen haben, der deutsche Serienmeister ist allerdings wohl frühestens bei 50 Millionen Euro gesprächsbereit. Allen Vetos und "Bastas" (Oliver Kahn) zum Trotz.