Miro Klose nennt seine drei besten Mitspieler

imago sportfotodienst

Miroslav Klose spielte jahrelang für den FC Bayern und Werder Bremen

Zwei vom FC Bayern, einer von Werder Bremen: Der langjährige Stürmer Miroslav Klose hat verraten, wer seine drei besten Mitspieler während seiner aktiven Zeit waren.

Miroslav Klose hat in seiner beeindruckenden Bundesliga-Karriere unzählige Male für den 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen und den FC Bayern getroffen. 2005/2006 wurde der heute 44-Jährige sogar Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga bei den Grünweißen mit 25 Treffern.

Auch bei den Vorlagen war der mannschaftsdienliche Angreifer in besagter Spielzeit weit vorn dabei (13), nur ein damaliger Teamkollege hatte damals noch einen Assist mehr auf dem Konto: Johan Micoud. Diesen zählte Klose nun zu seinen drei besten Mitspielern.

Vom "kicker" gefragt, wer ihn am meisten beeindruckt habe im Kolegenkreis, sagte Klose: "Da muss ich drei nennen. Thomas Müller und Toni Kroos beim FC Bayern sowie in der Nationalmannschaft; dazu Johan Micoud bei Werder Bremen."

Müller zeichne "eine derartige Spielintelligenz aus, für unser Zusammenspiel reichte oft ein Blickkontakt", lobte der Ex-Stürmer seinen noch in München aktiven Kollegen.

Kroos hingegen ragte für Klose "mit seiner Technik, Übersicht, Ballsicherheit und seinen strategischen Fähigkeiten heraus". Der bereits genannte Micoud sei ein ähnlicher Typ wie Kroos gewesen.

Klose: Das riet mir Micoud bei Werder Bremen

"Als ich zu Werder kam, rief er mir oft zu: 'Hör auf immer nach vorne abzuhauen. Komm auch mal kurz, wir wollen hier Fußball spielen!'", blickte der Angreifer auf seine Zeit an der Weser zwischen 2004 und 2007 zurück, in der er in 89 Spielen insgesamt 53 Tore erzielte.

Seinen wichtigsten Karriere-Treffer ordnete Klose aber nicht in der Bundesliga ein, sondern bei der WM, wo er bis heute Rekordhalter mit den meisten Toren bei diesem großen Turniermodus ist.

"Der 2:2-Ausgleich im zweiten Gruppenspiel bei der WM 2014 gegen Ghana. Ich freute mich so sehr, dass ich gleich meinen Salto ansetzte - es war aber lediglich der halbe, weil der komplette mir nicht gelungen ist", erinnerte sich der 44-Jährige an die WM in jenem Jahr, an deren Ende der Weltmeister-Titel für ihn und die DFB-Elf stand.

Mittlerweile ist Klose ins Trainergeschäft gewechselt. Nachdem er zuletzt unter anderem für die U17 des FC Bayern und als Co-Trainer im Profi-Team aktiv war, hat er mittlerweile in der österreichischen Bundesliga beim SCR Altach angeheuert, wo er ab diesem Sommer die Geschicke als Chefcoach übernimmt.