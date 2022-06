Abschied vom FC Bayern? Tauziehen um Zirkzee

IMAGO/VIRGINIE LEFOUR

Verlässt Joshua Zirkzee den FC Bayern?

Joshua Zirkzee kehrt im Sommer vorerst zum FC Bayern zurück. Doch der Torjäger ist auf dem Transfermarkt äußerst begehrt. Neben Ajax Amsterdam soll auch der VfB Stuttgart Interesse an einer Verpflichtung haben.

In der Vergangenheit musste sich Joshua Zirkzee beim FC Bayern hinter Robert Lewandowski anstellen und kam hinter dem Weltfußballer auf wenig Spielzeit. Nun möchte der 33 Jahre alte Routinier die Münchner in Richtung FC Barcelona verlassen. Allerdings könnte Zirkzees Zeit an der Säbener Straße ebenfalls enden.

Seit Wochen halten sich Wechselgerüchte um den Niederländer. Zuletzt wurde der 21-Jährige mit Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht. Aus der Fußball-Bundesliga soll indes der VfB Stuttgart um Zirkzee werben.

Ajax und der VfB Stuttgart wohl an Zirkzee interessiert

Wie "Sky" berichtet, haben die Schwaben bezüglich des Bayern-Talents Kontakt aufgenommen. Ajax Amsterdam soll ebenfalls vorstellig geworden sein. Deshalb könne Zirkzee in den nächsten Wochen "ein heißes Thema" werden, heißt es.

Beim VfB Stuttgart könnte der Niederländer auf Sasa Kalajdzic folgen. Der 24-Jährige gilt weiterhin als Abgangskandidat und fehlte beim Trainingsauftakt des Bundesligisten.

Kalajdzic wurde jüngst auch beim FC Bayern und BVB gehandelt. Die Dortmunder Borussia hat sich mittlerweile für Sébastien Haller entschieden, die Münchner sollen Abstand von einem Kauf des Österreichers genommen haben.

Zirkzee bis 2023 an den FC Bayern gebunden

Fest steht: Das Transferfenster ist noch lange geöffnet. Somit haben Zirkzee und der FC Bayern Zeit.

Der Torjäger war in der abgelaufenen Saison an den RSC Anderlecht ausgeliehen. Bei den Belgieren entwickelte sich Zirkzee prächtig und erzielte in 32 Ligaspielen 15 Treffer und steuerte zudem acht Vorlagen bei. Der Vertrag des Mittelstürmers läuft beim FC Bayern noch bis 2023.