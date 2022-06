Offiziell: Nächster Profi verlässt den FC Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Christopher Scott (r.) verlässt den FC Bayern

Der Wechsel von Christopher Scott vom FC Bayern zum belgischen Erstligaklub Royal Antwerpen ist perfekt.

Nachdem am Dienstag zunächst mehrere Medien vom bevorstehenden Wechsel Scotts nach Antwerpen berichteten, bestätigte der belgische Klub den Transfer am frühen Abend. Beim RAFC unterschreibt der gebürtige Kölner einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Eine Ablöse wird für ihn nicht fällig.

In den letzten Tagen galten auch eine ganze Reihe weiterer Klubs als interessiert am offensiven Mittelfeldmann, unter anderem wurden Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga und Celtic FC aus Schottland als potenzielle Abnehmer gehandelt.

Den Zuschlag sicherte sich jetzt aber Royal Antwerpen, das seit kurzem von Ex-Bundesliga-Star Mark van Bommel trainiert wird. Der Niederländer stand zwischen 2006 und 2011 beim FC Bayern unter Vertrag, war mehrere Spielzeiten lang der Mannschaftskapitän der Münchner.

Scott zuletzt als Stammspieler beim FC Bayern II gesetzt

Im letzten Jahr war "MvB" kurzzeitig wieder im deutschen Fußball-Oberhaus aktiv, als er in der Hinrunde als Cheftrainer beim VfL Wolfsburg arbeitete.

Unter seinem Coaching will Christopher Scott nun den Durchbruch in einer europäischen Eliteliga schaffen.

Der deutsche Junioren-Nationalspieler war in der abgelaufenen Spielzeit in der zweiten Mannschaft des FC Bayern aktiv. 24 Spiele bestritt er in der Regionalliga Bayern und erzielte dabei sieben Tore. Bei den Profis durfte er einige Male unter Julian Nagelsmann mittrainieren, absolvierte unter anderem Teile der Saisonvorbereitung im letzten Jahr.

Scotts einzige beiden Profi-Einsätze für den FC Bayern datieren aus der Saison 2021/21, als er am 28. und 30. Spieltag in den Bundesliga-Partien gegen Union Berlin und Bayer Leverkusen jeweils eingewechselt wurde.